ミスタードーナツ55周年企画“家で食べる担々麺”登場 数量・期間限定発売
ミスタードーナツが55周年を記念し、人気飲茶メニュー「四川担々麺」を再現したカップ麺『家で食べるミスドの担々麺』を8日から数量・期間限定で発売する。2023年に発売され話題を集めた「家で食べるミスドの汁そば」以来で、ショップでしか味わえなかったメニューが自宅で楽しめる形となった。
【写真】数量・期間限定『家で食べるミスドの担々麺』
今回登場する担々麺は、濃厚な胡麻スープをベースに、花椒のしびれる香りとラー油の辛さを効かせた味わいが特長。さらに、付属の練り胡麻入り特製ペーストを加えることで、香ばしさと深みが増し、ミスドならではの味わいを再現した。麺にはノンフライ麺を採用し、スープとの相性の良さにもこだわっている。
「四川担々麺」は、ミスタードーナツの飲茶メニューとして根強い人気を誇る一品。今回のカップ麺化により、ショップでの飲茶を未体験の人でも気軽に味わえる新たな選択肢となった。商品はテイクアウト専用で、全国のミスタードーナツ（一部店舗を除く）で販売される。
販売は10月8日からで、在庫がなくなり次第終了となる。
