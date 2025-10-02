´°ÇäÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤µ¤»¤Æーー¥Ã¡ª¡ÚGU ¡ß rokh¡Û¥»¥ó¥¹100ÅÀËþÅÀ♡¡Ö¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¥Ä¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤â¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡ß rokh¡Ê¥í¥¯¡Ë¡Û¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª Ëè¥·ー¥º¥óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£¤¹¤°³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Æ¡¢rokh¤é¤·¤¤¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Ò¤È¥¯¥»¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£´°ÇäÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥âー¥É¤Ë·è¤Þ¤ë¥é¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÚGU¡Û¡Ö¥é¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥Ä by rokh + X¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´¬¤¥¹¥«ー¥È¤È¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Î¤¤ì¤¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¡£¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¡¢´¬¤¥¹¥«ー¥È¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥ê¥Ü¥ó¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´Å¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ±ÂÎ¤ÇÀü¤¤¤¿¤ê¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë´¬¤¥¹¥«ー¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢Éý¹¤¯Ãå²ó¤·¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥«¥éー¤Ï¥°¥ìー¤Î¥Í¥¤¥Óー¤Î2¿§Å¸³«¡£
¥Ð¥ì¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Ñ¥ó¥Ä by rokh¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥«ー¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¥ó¥É´¶°î¤ì¤ë¡¢¥Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤äÂç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÃå±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ê°ìËÜ¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤äT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤è¤·¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´Å¿ÉMIX¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M