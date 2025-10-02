ちゃんみな、波瑠×川栄李奈ダブル主演ドラマ『フェイクマミー』の主題歌を書き下ろし
ちゃんみなの新曲「i love you」が、10月10日にスタートするTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』の主題歌に決定した。
■ちゃんみなの新境地ともいえる楽曲
波瑠と川栄李奈のダブル主演を務める『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできたふたりの女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライムエンターテインメント。
ちゃんみながこのドラマのために書き下ろした「i love you」は、人生のフェーズが様々に変わっていくなかで“愛”について改めて向き合って描かれた一曲。「うまく出来てない、よね」と自問するように歌い、幾重にも重なったコーラスが印象的な、ちゃんみなの新境地ともいえる楽曲となっている。ちゃんみながTBSドラマの主題歌を担当するのは初。
なお「i love you」は、ドラマ放送開始日の10月10日に配信リリースされる。
■ちゃんみな コメント
今回お話をいただいて、いま自分が思う“愛”のかたちと改めて向き合い楽曲を紡ぎました。
小文字の「i」が、大文字の「I」より今の気分に寄り添っているように感じます。
「i love you」という普遍的なタイトルが相応しい一曲とともにドラマが進んでいくのが楽しみです。
■波瑠 コメント
日々撮影をしながらこの曲を聴くと、一緒にお芝居をしている川栄さんと池村さんの顔が自然と浮かんできます。
そして自分が大切にしているものに、いつでも100％の愛を伝えられているのか、自分の理想とする自分でいられているのか…。
少しだけ自分を責めてしまう時に、もうひと頑張りしたくなる光が見えたような気がします。茉海恵といろはのためなら自分を差し出せる薫の愛のように、現場をあたたかく照らす存在になれたらと思いました。
■川栄李奈 コメント
『フェイクマミー』で重要な「大切な子供を守る」というテーマに寄り添った歌詞に、温かく包んでくださるちゃんみなさんの歌声が合わさってこのドラマがより素敵なものになるんだなと感じました。
また、母として共感できる部分が多く
ちゃんみなさんにしか書けない素晴らしい歌詞だなと思いました。
■番組情報
TBS 金曜ドラマ『フェイクマミー』
2025年10月10日スタート
毎週金曜 22:00～22:54
製作著作：TBS
脚本：園村三 他
主題歌：ちゃんみな「i love you」（NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.）
プロデュース：韓哲 中西真央 唯野友歩
演出：ジョンウンヒ 嶋田広野 宮崎萌加（「崎」は、たつさきが正式表記）
出演者：波瑠 川栄李奈
向井康二（Snow Man） 中村蒼 野呂佳代 池村碧彩 橋本マナミ 中田クルミ 津田篤宏（ダイアン） 若林時英 宮尾俊太郎 朝井大智 筧美和子 浅川梨奈
利重剛 筒井真理子 笠松将 田中みな実
■関連リンク
『フェイクマミー』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/fakemommy_tbs/
ちゃんみな OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/