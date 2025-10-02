ちゃんみな、波瑠×川栄李奈ダブル主演ドラマ『フェイクマミー』の主題歌を書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなの新曲「i love you」が、10月10日にスタートするTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』の主題歌に決定した。

■ちゃんみなの新境地ともいえる楽曲

波瑠と川栄李奈のダブル主演を務める『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできたふたりの女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライムエンターテインメント。

ちゃんみながこのドラマのために書き下ろした「i love you」は、人生のフェーズが様々に変わっていくなかで“愛”について改めて向き合って描かれた一曲。「うまく出来てない、よね」と自問するように歌い、幾重にも重なったコーラスが印象的な、ちゃんみなの新境地ともいえる楽曲となっている。ちゃんみながTBSドラマの主題歌を担当するのは初。

なお「i love you」は、ドラマ放送開始日の10月10日に配信リリースされる。