ミュージカル『薄桜鬼』「HAKU‐MYU LIVE」第4弾、メインビジュアル解禁！
大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作とした、ミュージカル『薄桜鬼』 （通称「薄ミュ」）より、ライブコンサート形式で行われる 「HAKU‐MYU LIVE」（薄ミュライブ）第4弾のメインビジュアルとチケット情報が解禁された。
【動画】ついに樋口裕太が主演！ 『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇 公演告知CM
シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル（通称「薄ミュ」）2012年GWの第一弾「斎藤 一 篇」を皮切りに、若手実力派俳優陣の熱い演技と、原作を忠実に再現した熱く切ない物語を見せた。幕末の動乱の時代を生きた新選組とミュージカルという取り合わせが好評を呼び、特に「殺陣×ダンス×歌」で新選組を表現するという斬新な演出で観客を魅了。
本公演の他にライブコンサート形式の「HAKU‐MYU LIVE」も開催され、2018年には演出に西田大輔氏を迎え、ミュージカル『薄桜鬼 志譚』２作を上演。そして『薄桜鬼 真改』を原作とした、新たなる「薄ミュ」として、2021年のミュージカル『薄桜鬼 真改』相馬主計 篇から、「真改」シリーズがスタート。2022年4月にシリーズ10周年を迎え、2023年には西田氏体制の集大成となる「真改 山南敬助篇」を上演。2024年4月、再び毛利氏にシリーズの襷を繋ぎ、「真改 土方歳三 篇」を上演の後、本年6月に
「真改 藤堂平助 篇」が上演され、好評を博した。
「HAKU‐MYU LIVE」とは幕末の動乱の時代を駆け抜けた新選組と鬼たちの生き様を描く、ミュージカル『薄桜鬼』の世界観を彩る名曲をライブ形式で披露するお祭り騒ぎのステージ。3年ぶりの開催となる今回は、「真改 山南敬助 篇」「真改 土方歳三 篇」「真改 藤堂平助篇」の3作の楽曲を中心にお届け。現キャスト体制の集大成のステージとなる。
メインビジュアルには、久保田秀敏演じる土方歳三、樋口裕太演じる藤堂平助、輝馬演じる山南敬助をはじめとしたキャストが一堂に会した。
またチケット情報も解禁。10月1日よりオトメイトファンクラブ会員先行を皮切りに、各プレガイド等で順次販売となる。
ミュージカル『薄桜鬼』HAKU‐MYU LIVE 4は、Zepp DiverCity （TOKYO）にて12月19日から21日、Zepp Osaka Baysideより12月27日〜28日上演。
※チケット情報は以下の通り。
＜ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE 4 チケット情報＞
■チケット
・1階席 ￥11,000（税込／全席指定）
・2階席 ￥11,000（税込／全席指定）
※入場時にドリンク代別途￥600（税込）をお支払いいただきます
■チケット販売スケジュール
○オトメイトファンクラブ会員先行
2025年10月1日（水）12:00〜10月8日（水）23:59
※オトメイトファンクラブ会員先行は、「年額会員または月額会員継続3か月目以降」の方がお申し込みいただけます。
※オトメイトファンクラブについての詳細は、上記URLよりご確認ください。
○マベメン先行（抽選）：
2025年10月10日（金）12:00〜10月17日（金）23:59
○LEncore先行（抽選）：
2025年10月18日（土）12:00〜10月25日（土）23:59
○オフィシャル先行（抽選）：
2025年10月26日（日）12:00〜11月3日（月・祝）23:59
○プレリクエスト先行（抽選）：
2025年11月4日（火）12:00〜11月10日（月）23:59
○一般発売（先着）：
2025年11月22日（土）12:00〜
【動画】ついに樋口裕太が主演！ 『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇 公演告知CM
シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル（通称「薄ミュ」）2012年GWの第一弾「斎藤 一 篇」を皮切りに、若手実力派俳優陣の熱い演技と、原作を忠実に再現した熱く切ない物語を見せた。幕末の動乱の時代を生きた新選組とミュージカルという取り合わせが好評を呼び、特に「殺陣×ダンス×歌」で新選組を表現するという斬新な演出で観客を魅了。
「真改 藤堂平助 篇」が上演され、好評を博した。
「HAKU‐MYU LIVE」とは幕末の動乱の時代を駆け抜けた新選組と鬼たちの生き様を描く、ミュージカル『薄桜鬼』の世界観を彩る名曲をライブ形式で披露するお祭り騒ぎのステージ。3年ぶりの開催となる今回は、「真改 山南敬助 篇」「真改 土方歳三 篇」「真改 藤堂平助篇」の3作の楽曲を中心にお届け。現キャスト体制の集大成のステージとなる。
メインビジュアルには、久保田秀敏演じる土方歳三、樋口裕太演じる藤堂平助、輝馬演じる山南敬助をはじめとしたキャストが一堂に会した。
またチケット情報も解禁。10月1日よりオトメイトファンクラブ会員先行を皮切りに、各プレガイド等で順次販売となる。
ミュージカル『薄桜鬼』HAKU‐MYU LIVE 4は、Zepp DiverCity （TOKYO）にて12月19日から21日、Zepp Osaka Baysideより12月27日〜28日上演。
※チケット情報は以下の通り。
＜ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE 4 チケット情報＞
■チケット
・1階席 ￥11,000（税込／全席指定）
・2階席 ￥11,000（税込／全席指定）
※入場時にドリンク代別途￥600（税込）をお支払いいただきます
■チケット販売スケジュール
○オトメイトファンクラブ会員先行
2025年10月1日（水）12:00〜10月8日（水）23:59
※オトメイトファンクラブ会員先行は、「年額会員または月額会員継続3か月目以降」の方がお申し込みいただけます。
※オトメイトファンクラブについての詳細は、上記URLよりご確認ください。
○マベメン先行（抽選）：
2025年10月10日（金）12:00〜10月17日（金）23:59
○LEncore先行（抽選）：
2025年10月18日（土）12:00〜10月25日（土）23:59
○オフィシャル先行（抽選）：
2025年10月26日（日）12:00〜11月3日（月・祝）23:59
○プレリクエスト先行（抽選）：
2025年11月4日（火）12:00〜11月10日（月）23:59
○一般発売（先着）：
2025年11月22日（土）12:00〜