ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツの食事メニュー「ミスドゴハン」から、飲茶3種をラインアップした「ミスドで台湾屋台気分」を、10月1日から期間限定で発売しています。

2026年3月下旬まで販売

ラインアップは「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種。いずれも同店の看板メニュー「汁そば」で使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわった、台湾屋台グルメを味わえるメニューとなっています。

「台湾風やわらか煮豚麺」は、台湾の郷土料理「コンローハン」の甘辛く煮込んだ煮豚と、半熟風玉子を麺にトッピングした一品です。

「台湾風もちもち水餃子麺」は、台湾で親しまれている水餃子（ギョーザ）を麺にトッピングした商品。つるんとした食感の水餃子、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープと、麺の相性が楽しめます。

「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」は、2024年に好評だったという豆乳野菜麺スープの豆乳を増量し、さらにコク深くまろやかな味わいに仕上げた一品。台湾の定番料理「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージしたコクのある豆乳スープに、エビ・キャベツ・もやし・ザーサイをトッピングし、アクセントにラー油を加えています。

価格はいずれも693円（税込み、イートインのみ）。飲茶取扱店で、2026年3月下旬（順次販売終了予定）まで販売中です。

台湾の屋台グルメが手軽に楽しめるメニューの登場に、SNSでは「飲茶いいですね」「またうまそうなの出してる…」「水餃子いい！」「やわらか煮豚麺、気になります」「ミスドの汁そば系好き」「涼しくなってきたし、あったかい麺料理いいね」「制覇しないと！」など、喜びと期待の声が多数寄せられています。