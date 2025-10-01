「お〜いお茶くん」が始球式に登場

29日にベルーナドームで行われた西武-ロッテ戦で、伊藤園「お〜いお茶」のマスコットキャラクター「お〜いお茶くん」が始球式を務めた。ユニークな光景が広がった始球式に、ファンは「かわいい」「お〜いお茶くんなんていたんだね」「初めて知った」と反応していた。

伊藤園が販売する「お〜いお茶」のペットボトルのフォルムを活かした「お〜いお茶くん」の登場にスタンドは騒然。マウンドには上がらず前方から投じた記念の一球は、ストライクゾーンへ軌道を描き、ツーバウンドで捕手のミットに収まった。無駄のないフォームからの見事な投球に球場は拍手に包まれた。

投球を見たファンからは「なかなかいいフォーム」「結構いい球投げる」「お茶くんの始球式いいな」「柔軟性ありそう」など、称賛のコメントが集まっていた。

「お〜いお茶」を展開する伊藤園は、ドジャース・大谷翔平投手がグローバルアンバサダーを務めており、海外でも話題となっている。「お〜いお茶くん」は公式X（旧ツイッター）で大谷のモノマネシリーズを投稿するなど、大谷へのエールでも注目を集めていた。（Full-Count編集部）