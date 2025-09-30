経済同友会の会員倫理審査会が、新浪剛史代表幹事について「辞任を求める勧告が相当」とする報告を同友会に提出したことがわかった。

同友会は３０日午後にも臨時理事会を開き、新浪氏の処遇を議論する。

同友会は９月１１日、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入問題を受け、新浪氏の処遇を審議する会員倫理審査会を設置。同友会の理事や外部弁護士らを交え、処分の是非を議論してきた。新浪氏は問題発覚を受け代表幹事の活動を自粛している。

新浪氏はサントリーホールディングスの会長を９月１日付で辞任。審査会は経営者であることを前提とした「資格要件」や、警察の捜査を受ける事態を招いた代表幹事としての「資質」の両面から同氏の処遇を検討していた。捜査の状況が見えない中で慎重論もあり、理事会の判断が焦点となる。

新浪氏はサプリについて「適法なものと認識していた」とし、「法は犯しておらず、潔白だ」と主張。代表幹事の進退は「同友会の判断に委ねる」と述べていた。

赤沢経済再生相、政府役職は「適時適切に対応する」

新浪氏は政府の経済財政諮問会議の民間議員など政府の役職も務めている。赤沢経済再生相は３０日の記者会見で、新浪氏から「現時点で（民間議員を辞任するとの）申し出は出されていない」とし、「経済同友会の動向も踏まえつつ、適時適切に対応する」と述べた。