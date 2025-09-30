¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ËÇË¶ÉÊóÆ»¡Ö»þ¤Ë´Ø·¸¤Ï¼«Á³¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡×£±£¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤È²Æ¤«¤éÊÌµï
½÷Í¥¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê58¡Ë¤¬¡¢É×¤Ç¥«¥ó¥È¥ê¡¼²Î¼ê¤Î¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡Ê57¡Ë¤È19Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À·ëº§À¸³è¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ÆÇË¶É¤·¤¿¤ÈÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±»æ¤Ë¡Ö»þ¤Ë´Ø·¸¤Ï¼«Á³¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤â¡¢¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÊÌ¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTMZ¤âÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï²Æ¤Î½é¤á¤«¤éÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤¬º£¸åÎ¥º§¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Ï²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Î¼«Âð¤ò½Ð¤ÆÆ±»ÔÆâ¤ËÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¸½ºß¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È2001Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¢¤È¡¢2005Ç¯¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢1Ç¯¸å¤Î2006Ç¯¤ËºÆº§¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï17ºÐ¤È14ºÐ¤Î2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢°ÜÌ±¿½ÀÁ½ñ¤Ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÉÔÃçÀâ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÅÙ¡¹Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇË¶É¸¶°ø¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë