茂木健一郎脳科学者が提言「自分を推す時代に！」―“他人推し”文化に警鐘
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「推すんだったら、自分を推そうよ」と題した動画を公開。現在社会で広がる“推し”文化について独自の見解を語った。
茂木氏は冒頭で、「推しという文化は今大きな産業にもなってる」と認めつつも、「僕自身はあんまり推しということを言わない」と明かす。その理由について、「僕はやっぱり、推すんだったら自分だろうと思うんですよ」と主張。「推すんだったら自分でしょっていうか、自分を推さなくてどうするの？」と問いかけた。
さまざまな著名人やアーティスト、クリエイターに好意を抱くこと自体は否定せず、「好きな作家さんとか、ビリー・アイリッシュとか、A24の映画とかすごい好き」と自身の“お気に入り”を例示。その上で、「自分の人生は今何が課題なのか、どういうことをやったら素敵なのか、自分の課題って自分が一番わかっているわけだから、自分を推さないとダメでしょ」と、自己成長への意識の重要性を説いた。
また、昨今の日本社会に対しても「最近の日本はどうもちょっと“養分になる”ようなマーケット構造になっている傾向があって、これはどうかなって」と警鐘。「推すんだったら自分でしょ。本当に推すべきなのは自分でしょ」と繰り返し強調した。
締めくくりには、「韓流のさ、K-POPアーティストを推すのはいいんだけど、じゃあ自分も踊ってみたりとか、自分も韓国語を勉強するとか、そういうのは成長につながるじゃない。やっぱりあくまでも最後は自分を推すってことにね、自分磨きに頑張ればいいのかなって俺は思います」と、自らを高めることこそが最終的に大切だと呼びかけた。
茂木氏は冒頭で、「推しという文化は今大きな産業にもなってる」と認めつつも、「僕自身はあんまり推しということを言わない」と明かす。その理由について、「僕はやっぱり、推すんだったら自分だろうと思うんですよ」と主張。「推すんだったら自分でしょっていうか、自分を推さなくてどうするの？」と問いかけた。
さまざまな著名人やアーティスト、クリエイターに好意を抱くこと自体は否定せず、「好きな作家さんとか、ビリー・アイリッシュとか、A24の映画とかすごい好き」と自身の“お気に入り”を例示。その上で、「自分の人生は今何が課題なのか、どういうことをやったら素敵なのか、自分の課題って自分が一番わかっているわけだから、自分を推さないとダメでしょ」と、自己成長への意識の重要性を説いた。
また、昨今の日本社会に対しても「最近の日本はどうもちょっと“養分になる”ようなマーケット構造になっている傾向があって、これはどうかなって」と警鐘。「推すんだったら自分でしょ。本当に推すべきなのは自分でしょ」と繰り返し強調した。
締めくくりには、「韓流のさ、K-POPアーティストを推すのはいいんだけど、じゃあ自分も踊ってみたりとか、自分も韓国語を勉強するとか、そういうのは成長につながるじゃない。やっぱりあくまでも最後は自分を推すってことにね、自分磨きに頑張ればいいのかなって俺は思います」と、自らを高めることこそが最終的に大切だと呼びかけた。
関連記事
「日本人なら日本の大学応援しよう」文部科学省待務母官になりきる茂木健一郎氏、ランキング偏重に警鐘
脳科学者・茂木健一郎、「サボりのエネルギーを推進力に！」と熱弁
茂木健一郎「イキってる人は世界が狭い」謙虚な人ほど偉大な世界に生きていると持論
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。