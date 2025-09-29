この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「#脳教室 イキっているやつは世界が狭い」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎さんが、自身の見解を披露した。茂木さんは、「イキっている人って時々いるじゃない?」と切り出し、“イキっている”人たちについて、独自の視点で語った。

茂木さんは「「イキっている人って、まあ簡単に言うと世界が狭いんだと思うんだよね」と述べ、世の中の広さ、偉大さを認める謙虚さの重要性を強調した。「学歴でも仕事でも年収でも上を見ればキリがない。やっぱり、いかに世の中が偉大な人にあふれてるか、偉大なものにあふれてるか考えたら、謙虚になるしかないって、打ちひしがれるしかない」と、凡庸さを自覚して謙虚に成長する姿勢こそが大切だと語る。

さらに、「自分がやってることなんて大したことじゃないんだから。ね、まあイーロンマスクだったら別だけど」とユーモアを交えてコメント。その上で、「結局、イキってる人って狭い世界に生きてるんだよね」と指摘し、謙虚で打ちひしがれている人の方が「やっぱり大きな世界に生きてるから素敵な人だと思うんだよね」と続けた。

茂木さんは動画の終盤に「みんな世界狭いなぁ、井の中の蛙だよなぁ、水溜りの中のメダカだよね。メダカの方が可愛いな。イキってる人ダメ」と辛辣に言い放ち、謙虚であることこそが本当に価値ある姿勢だと締めくくった。

