茂木健一郎「イキってる人は世界が狭い」謙虚な人ほど偉大な世界に生きていると持論
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「#脳教室 イキっているやつは世界が狭い」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎さんが、自身の見解を披露した。茂木さんは、「イキっている人って時々いるじゃない?」と切り出し、“イキっている”人たちについて、独自の視点で語った。
茂木さんは「「イキっている人って、まあ簡単に言うと世界が狭いんだと思うんだよね」と述べ、世の中の広さ、偉大さを認める謙虚さの重要性を強調した。「学歴でも仕事でも年収でも上を見ればキリがない。やっぱり、いかに世の中が偉大な人にあふれてるか、偉大なものにあふれてるか考えたら、謙虚になるしかないって、打ちひしがれるしかない」と、凡庸さを自覚して謙虚に成長する姿勢こそが大切だと語る。
さらに、「自分がやってることなんて大したことじゃないんだから。ね、まあイーロンマスクだったら別だけど」とユーモアを交えてコメント。その上で、「結局、イキってる人って狭い世界に生きてるんだよね」と指摘し、謙虚で打ちひしがれている人の方が「やっぱり大きな世界に生きてるから素敵な人だと思うんだよね」と続けた。
茂木さんは動画の終盤に「みんな世界狭いなぁ、井の中の蛙だよなぁ、水溜りの中のメダカだよね。メダカの方が可愛いな。イキってる人ダメ」と辛辣に言い放ち、謙虚であることこそが本当に価値ある姿勢だと締めくくった。
茂木さんは「「イキっている人って、まあ簡単に言うと世界が狭いんだと思うんだよね」と述べ、世の中の広さ、偉大さを認める謙虚さの重要性を強調した。「学歴でも仕事でも年収でも上を見ればキリがない。やっぱり、いかに世の中が偉大な人にあふれてるか、偉大なものにあふれてるか考えたら、謙虚になるしかないって、打ちひしがれるしかない」と、凡庸さを自覚して謙虚に成長する姿勢こそが大切だと語る。
さらに、「自分がやってることなんて大したことじゃないんだから。ね、まあイーロンマスクだったら別だけど」とユーモアを交えてコメント。その上で、「結局、イキってる人って狭い世界に生きてるんだよね」と指摘し、謙虚で打ちひしがれている人の方が「やっぱり大きな世界に生きてるから素敵な人だと思うんだよね」と続けた。
茂木さんは動画の終盤に「みんな世界狭いなぁ、井の中の蛙だよなぁ、水溜りの中のメダカだよね。メダカの方が可愛いな。イキってる人ダメ」と辛辣に言い放ち、謙虚であることこそが本当に価値ある姿勢だと締めくくった。
関連記事
脳科学者・茂木健一郎「大谷翔平選手も都道府県ランキングも“順位”に固執する必要はない」持論を展開
脳科学者・茂木健一郎「感謝は知性の証明」金持ちの傲慢さに鋭い指摘も
脳科学者・茂木健一郎「お米を作ってくださってる方、心から感謝」 越後湯沢の自然と米への熱い思い明かす
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。