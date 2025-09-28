大型犬がずっと追いかけ回してくるので、お兄ちゃんがリビングから出たら…？大型犬のまさかの行動に、感心しながら爆笑してしまう人が続出。投稿は記事執筆時点で10万1000回再生を突破し、「すごい！」「中におっさん入ってるｗ」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬に追いかけ回されるので『別の部屋に逃げた』結果→ドアの前で…まさかすぎる行動】

お兄ちゃんがリビングから出たら…

Instagramアカウント「masuo.gram」に投稿されたのは、お兄ちゃんのことが大好きなスタンダードプードル「ますお」くんの面白い行動です。

この日の夜、ますお君は遅い時間になってもリビングでお兄ちゃんを追いかけ回しており、全然寝てくれそうになかったとか。そこでお兄ちゃんはリビングから出てドアを閉め、お母さんは電気を消してソファで寝たフリをしてみることに。

さすがのますお君も「今日はもう構ってくれないんだな」と察して寝てくれるはず。…と思いきや、「兄ちゃん待って」とばかりにドアノブにつかまって二本足で立ち上がり、驚くほど上手にドアを開けたとか！

大型犬の人間のような行動に爆笑

ドアの向こうにいたお兄ちゃんと対面すると、ますお君は嬉しそうにニッコリ。このままではまた追いかけ回されてしまいそうなので、お兄ちゃんはそ～っとドアを閉めたそうです。

目の前でドアを閉められても、ますお君は諦めません。「行かないで！」とばかりにドアノブにぴょんっと飛びつき、再びドアを開けたとか。器用にノブを動かしてドアを開ける姿は、もはや人間にしか見えません！

そして最後はお兄ちゃんを追って、ますお君もリビングの外へ。結局お兄ちゃんは、ますお君から逃げられないのでした…。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「賢過ぎてビビる！」「ドアノブちゃんと握ってるｗ」「うちの子も人間感あるけど、レベルが違うｗ」といったコメントが寄せられ、人間味が強すぎるますお君に爆笑する人が続出することとなりました。

お兄ちゃん愛にあふれた大型犬たち

ますお君のお家にはもう1匹「まるお」君というスタンダードプードルがいて、まるお君もお兄ちゃんのことが大好きなんだそう。怪我で入院していたお兄ちゃんが3週間ぶりに帰ってきた時には、思っていた以上に熱烈歓迎してくれたという2匹。可愛い2匹に愛されているお兄ちゃんが、なんだか羨ましいですね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「masuo.gram」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。