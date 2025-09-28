見守りカメラをじっと観察していたポメラニアンさん。遠隔でカメラを動かしてみたら…思った以上に可愛いリアクションを捉えた光景は記事執筆時点で225万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：部屋に設置した『見守りカメラ』を見つめる犬→『遠隔で動かしてみた』結果…】

見守りカメラを見ている犬→遠隔でカメラを動かしてみたら…

Xアカウント『@emmapom918』に投稿されたのは、ポメラニアン「えま」ちゃんのお姿。この日も、とってもお利口さんにお留守番をしていたというえまちゃん。

飼い主さんは、その様子を見守りカメラで覗いていたのだといいます。

思った以上に『可愛いリアクション』に反響

ちょうど正面でじっとカメラを見つめていたというえまちゃん、イタズラ心でカメラを動かしてみると…あまりにも可愛い反応を見せてくれたのだそう。

『え？今動いた…？』ぴょこんと一瞬だけ身体を持ち上げたというえまちゃん。

すぐに『いや…気のせいか…』と言うかのように、その場でぺたんと頭を床につけたものの、カメラからは目線を外さず、監視を続けていた模様。

再び飼い主さんがカメラを動かすと『ハッ…！やっぱり動いてる…！』と、身体を起こしてカメラに近づいてきたのだとか。不思議そうにカメラを見つめるお姿はあまりにも可愛いものだったといいます。

まるでアニメキャラクターのようなえまちゃんの愛くるしい仕草、リアクションは多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「ずっとカメラ見てんの可愛いｗ」「え？なにこれ？って動き笑」「コリラックマみたいで可愛い」「切り替え早いのかわいい」「可愛すぎる～」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊でお茶目なポメラニアンの女の子♡

2023年9月18日生まれのえまちゃんは、甘えん坊でとってもお茶目な女の子。飼い主さんが外出中はとってもお利口さんにお留守番することが得意で、見守りカメラには数々の愛くるしいお姿が捉えられているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、幸せに暮らすえまちゃんのお姿は、日々ポメラニアンの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@emmapom918」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。