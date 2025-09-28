¥À¥¤¥½¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ªº£¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤È¤Ï·å°ã¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡ª¹âµ¡Ç½¤ÊºÇ¶¯¥é¥¤¥È
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§COB¥é¥ó¥¿¥ó ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§W82mm¡ßH123mm¡ßD82mm
Ï¢Â³ÅÀÅô»þ´Ö¡ÊÌó¡Ë¡§¶¯ÅÀÅô 6»þ´Ö¡¢¼åÅÀÅô 12»þ´Ö¡¢ÅÀÌÇ 8»þ´Ö
»ÈÍÑÅÅÃÓ¡§Ã±3·Á´¥ÅÅÃÓ¡ß3ËÜ¡ÊÊÌÇä¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
500±ß¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÀ¨¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØCOB¥é¥ó¥¿¥ó ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Ù
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¶ÛµÞ»þ¤ËÌòÎ©¤ÄCOB¥é¥¤¥È¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¨¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØCOB¥é¥ó¥¿¥ó ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Ù¡£¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë·Á¤ÎCOB¥é¥ó¥¿¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¾®ÊªÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
COB¤¬¤é¤»¤ó¾õ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¾åÉô¤Ë¤Ï¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥´¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÉ³¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÄß¤ë¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾å¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¶Ê¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã±3·Á´¥ÅÅÃÓ¤ò3ËÜ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÃÓ¤ÏÊÌÇä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÊ»¤»¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È³Ú¤Ç¤¹¡£
¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡ªSOS¥â¡¼¥É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´¡ý
¶¯ÅÀÅô¤ÎÏ¢Â³ÅÀÅô»þ´Ö¤ÏÌó6»þ´Ö¡£¥Ð¥¹¥ë¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤»¤ë¤Û¤É¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤â¥À¥¤¥½¡¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¹¡ª
Ê¸»ú¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï1ÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼åÅÀÅô¤ÎÏ¢Â³ÅÀÅô»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó12»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¼å¤Ç¤â½½Ê¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅÃÓ¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
ÅÀÌÇ¥â¡¼¥É¤ÎÏ¢Â³ÅÀÅô»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó8»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÌó3ÉÃ´Ö²¡¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢SOS¥â¡¼¥ë¥¹¿®¹æ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÅÀÌÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
SOS¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¤¸¤ï¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÅÀÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØCOB¥é¥ó¥¿¥ó ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥é¥¤¥È¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£