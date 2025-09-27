状況が一変

2024年2月に亡くなった映画プロデューサーの叶井俊太郎さん（享年56）は、最初から家で死ぬと決めていたわけではなかった。当初はホスピスを考え、妻で漫画家の倉田真由美さん（54）に「調べておいて」と頼んでいたほどだ。しかし、入院や処置を重ねる過程で「病院は二度とごめんだ」と感じ、「家で死ぬから」と告げたという。最新刊『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』（小学館）を出した倉田さんが当時の様子を振り返る。（全5回の第2回）

＊＊＊

【写真】「もうこりごり」だったという病院での姿…生前の叶井俊太郎さん。倉田さんが「一生忘れない」という娘との2ショットも

夫は最初から家で死ぬと決めていたわけではありません。むしろ、最初はホスピスに入ると言っていて、私に「調べておいて」と頼んできたこともありました。私自身もその頃は、まだ先のことだと漠然と考えていましたし、「（施設に）行って見ないとわからないな」と思っていました。

ベッド上で仕事をする叶井俊太郎さん（写真提供／倉田真由美）

状況が変わったのは、一度入院した時でした。2023年8月、胆管ステントの交換などで長期の入院を余儀なくされました。

夫はもともとじっとしているのが苦手な人で、仕事や人と関わるのが大好きな性格です。そのため、1か月近くに及ぶ長期の入院で「自由がないこと」を非常に嫌がっていました。

手術後は激しい痛みもあり、痛みから逃れるために自殺未遂をほのめかす騒動も起きました。この経験から、夫は「もうこりごりだ」「病院は二度とごめんだ」と感じ、「俺はもう二度と病院に行かない、入院しない。家で死ぬから」とはっきり口にするようになりました。

夫がそう決めた時、私は「そうだよ、そうだよ、当然だよ」という気持ちになっていました。いろんな経験をして日々を過ごす中で、「やっぱり家だよね」と夫婦で同時に在宅死という選択に至ったのです。意見のズレは全くありませんでした。

「私が看よう」

私が「病院で治してよ」といった感情を抱くこともありませんでした。夫の身体のことですから、全て彼自身が決めることだと考えていましたし、家族としてその選択を全力でサポートすることだけを考えていました。

もし夫が別の選択、例えば抗がん剤治療を積極的に受けるという話になったら、もちろんそれを支持したでしょう。最初は私自身にも迷いがあり、「やっぱりホスピスの方が本人は快適だろうな。私も弱っていく姿を見続けるのはつらいし、世話をする自信ないかも」と考えたこともあります。ですが、日々の介助を積み重ねるうちに「最期まで私がこの人を看よう」という気持ちが固まりました。

結果として在宅で看取ると決めたのは、非常に良い選択だったと改めて思います。私自身も、もし同じような状況になったとしたら、抗がん剤治療は選ばず、家で過ごすことを望むだろうと感じています。

在宅で看取ることに関して、色々聞かれますが、私は「そんなに思うほど大変じゃないですよ」と伝えたいですね。夫は寝たきり期間が長くはなかったため、比較的長い期間、普通に暮らせました。

在宅の患者さんでも、急変すると救急車を呼んでしまうケースがありますが、私たちの訪問診療の先生は「何かあったら救急車ではなく僕を呼んでください。救急車を呼ぶと病院に運ばれ、点滴などでかえって苦しめてしまうこともあるから」と説明してくれました。大正解でしたね、一番いいアドバイスでした。

＊＊＊

第3回【すい臓がんで余命6か月…抗がん剤治療を拒否した選択を「誇りに思う」 倉田真由美が明かす夫の死生観】では、抗がん剤治療を行わなかったことなどについて語っている。

倉田真由美

1971年、福岡県出身。漫画家。一橋大卒業後、『だめんず・うぉ〜か〜』で脚光を浴び、多くの雑誌やメディアで漫画やエッセーを手掛ける。“くらたま”の愛称で多くのメディアでコメンテーターとしても活躍中。近著に『抗がん剤を使わなかった夫』（古書みつけ）がある。9月30日には「本屋 B＆B」にて『夫が「家で死ぬ」と決めた日』 発売記念イベントを開催予定。

