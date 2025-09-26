ºÇ¶¯·³ÃÄ¤¬¤è¤â¤ä¤ÎÂç¶ìÀï¡¡¥É·³´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÍÉ¤ë¤¬¤Ì¼«¿®¡ÖÁ´°÷¤¬³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎµÕ¶¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç²æ¡¹¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼0 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¶ì¤·¤ó¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿116¾¡¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï159»î¹çÌÜ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎµÕ¶¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£°ÂÅÈ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡£¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿µß±ç¿Ø¤¬ÀäÉÔÄ´¡£µß±çËÉ¸æÎ¨4.32¤Ï¥ê¡¼¥°10°Ì¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼20°Ì¡Ë¡£¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï10ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¡¢±¦ÏÓ¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï9·î¤À¤±¤Ç5ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ä¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤ë¡£
¡ÖÁ´°÷¤¬´°Á´¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¡¢Á´¤Æ¤ÎÅêµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÀï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÈÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡Ö6½µ´Ö¡¢º£¤Ï5½µ´Ö¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¿®¤¸¹ç¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï30Æü¡ÊÆ±10·î1Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¡ÊÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ï¡ËÁ´¤¯µ¿¤¤¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃ¯¤âµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ËÀµÄ¾¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ìµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Î»Ø´ø´±¤¬º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ØÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë