この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題のグルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のチャンネルで「【松のや】朝からロースかつとおかわり自由のご飯をガッツリ食べ放題満腹モーニング！コスパ最強すぎる朝定食と新メニュー紅生姜タルタルをおかずに無料のご飯を食べすぎた爆食女【大食い】」というタイトルの動画を公開。動画内で山崎さんは、松のやの朝定食と新メニュー「紅生姜タルタル」を朝からがっつり堪能する様子を披露した。



動画冒頭で山崎さんは「ハロウィンパーティーを待ちきれず、フライングでパーティーを開催する女、山崎ナナです」と挨拶し、松のやに入店。注文したのはロースカツ定食と新味紅生姜タルタル。「ロースカツがめちゃめちゃ大きい」と驚き、サイドメニューの紅生姜タルタルにも「めっちゃたっぷり入ってる。楽しみ」と期待の声をあげつつ、「ベジファンも楽しみにしてるんだ。なぜなら、人参ドレッシングがあるから」と、独自の“推しポイント”を語った。



実食では、サクサクな衣とジューシーな豚ロースのバランスを絶賛。「衣のサクサク度がヤバい。お肉もジューシー」「コンビソースとタルタルに紅生姜がどんな化学反応を起こすのか、期待大です」と興奮気味に語り、一口ごとに変化する食感や味わいを細かくリポート。「紅生姜の酸味で、タルタルソースのまろやかさが最大限まで引き立って、たまらない美味しさ」と、紅生姜ならではの魅力にも触れていた。



また「ジューシーなロースカツにさっぱり紅生姜で重くないから、本当に無限に食べれちゃいそう」「タルタルでマイルドになったとはいえ、食欲を刺激する紅生姜の攻撃力は健在です」と語り、サクサクのカツやキャベツ、ポテサラなどを組み合わせてアレンジ丼を作る“爆食”ぶりも披露。「ポテサラも本当はサイドメニューだけど、朝定食にはついてる。このボリュームでロースカツ定食が500円台はマジでありがたい」とコスパの高さにも驚きと感謝の声を寄せた。



動画終盤には「松の屋が、例えば、ももちゃんが、9月20日で、1歳。めっちゃ感慨深い」と愛猫・ももちゃんの話題も添え、「これからも、ももちゃんと、ななを、よろしくお願いします」と視聴者へメッセージ。「紅生姜タルタルも、めっちゃ美味しかった。ロースカツとの相性抜群でした。大満足すぎる」と締めくくり、「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします」と呼びかけていた。