エプソン販売は、世界中で愛され、2025年に揃って75周年を迎える「Orient」と「Peanuts」との2つのコラボレーションモデルを10月16日から追加販売する。3月13日に発売されたコラボレーションモデルは好評を得て、多くの消費者に購入できなかったことから、追加販売の要望が多数寄せられていた。こうした要望に応えて、今回海外向けに準備していた一部商品を、国内でも数量限定で販売することとなった。





数量限定モデルである「オリエントマコ40」限定3800本（国内150本・海外3650本）および「オリエントバンビーノ38」限定7800本（国内150本・海外7650本）から、海外分から各300本を国内向けに追加販売する。「ピーナッツ」に登場するウッドストックやスヌーピーをあしらった今回のオリジナルデザインは、「オリエント」と「ピーナッツ」の両ファンにとって見逃すことのできない魅力的な逸品となっている。



ケースバックの刻印およびマーク

1950年の誕生以来、オリエントは高い品質と、時代に相応しいデザインを持った気軽に楽しめる時計を届けすることで身に着ける人の気分を高め、ライフスタイルを豊かにしてきた。普段使いだけでなく、収集して着け替えを楽しむ愛好家の人々に、国内はもとより世界でも幅広く支持されている。



75周年アニバーサリーボックス

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41％、ソニー・ミュージックエンタテインメントが39％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有している。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時だった。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきた。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの人々には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいる。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をした。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子どもたちに向けてデザインされたプログラムとなっている。

［小売価格］

オリエントマコ40：5万6100円

オリエントバンビーノ38：5万3900円

（すべて税込）

［発売日］10月16日（木）

エプソン販売＝https://www.epson.jp