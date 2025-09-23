ロッテは最下位確定を阻止

9月23日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。オリックスは1-0でソフトバンクとの投手戦を制した。3回に太田椋内野手の適時打で挙げた1点を、先発の田嶋大樹投手と3名のリリーフ陣が守り抜いた。田嶋は6回無失点で今季7勝目。ソフトバンクは松本晴投手が4回1失点。打線は6安打を放ちながらも無得点に終わり、4連敗となった。

楽天は日本ハムに7-0で快勝した。初回に黒川史陽内野手の2ランで先制すると、その後も打線がつながり、犠飛や浅村栄斗内野手の2ランなどで追加点を挙げた。先発のスペンサー・ハワード投手は6回1/3を2安打無失点に抑えて5勝目。日本ハムは打線が3安打に抑えられ、無得点に終わった。

ロッテは西武に1-0で勝利。2回の山本大斗外野手の犠飛で挙げた1点を守り切った。先発の唐川侑己投手が7回無失点の好投で今季初勝利をマーク。廣池康志郎投手、横山陸人投手がリードを守り抜いた。西武は先発の與座海人投手が8回1失点（自責点0）と好投したが、打線が援護できなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）