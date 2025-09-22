大谷のバットフリップが話題

【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる53号を放った。カイル・シュワーバー（フィリーズ）外野手に並ぶ53号。会心の一発で飛び出したバットフリップに米ファンも“虜”になった。

1点リードの6回先頭、右腕ペゲーロの外角高め、99.9マイル（約160.8キロ）を一閃した。左中間スタンドへ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の強烈な打球を叩き込んだ。

自身も納得の当たりだったのだろう。大谷は捉えた瞬間、打球の行方をじっと見つめ、着弾を見届けるとゆっくりと一塁へ歩き出した。インパクトから約5秒後、バットをさっと投げてダイヤモンドを一周した。

ドジャース公式X（旧ツイッター）は「ショウヘイのバットフリップを繰り返し見てる」と添えて映像を公開するなど、とても“絵”になる瞬間に米ファンからも反応した。「美しいわ」「とてもクール」「時には、何気なく控えめなバットフリップこそが最高だ」「あのバットフリップは、やっぱりショウヘイらしいよな」「彼の何気ないバットフリップが大好きなんだ」と反響を呼んでいる。

前日の同カードでも逆転3ランを叩き込むと、バットを高々と放り投げる豪快なフリップを披露していた。シーズン終盤で負けられない戦いが続く中、その一打に大谷も気持ちが昂っているのかもしれない。（Full-Count編集部）