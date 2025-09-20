レギュラーシーズンLA最終登板は4回1/3を2失点

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でのジャイアンツ戦に6-3で勝利し3連勝を飾った。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、レギュラーシーズン本拠地最終登板となったクレイトン・カーショー投手について「我々が試合に勝てるように方法を見つけ出してくれた」と称えた。

カーショーは初回、先頭打者に本塁打を許したものの、以降は粘りの投球で4回1/3を投げ、4安打2失点。4四球6奪三振で“ラスト登板”を終えた。「昨日は感情的な会見だった。（今日の試合では）凄く感情的な部分があったと思うし、彼の中での最高の投球というわけではなかったけど、彼は相手に立ち向かいアウトを奪い、我々が試合に勝てるように方法を見つけ出してくれた」と左腕の投球を振り返った。

5回途中での降板については「最初は5回を投げ抜いてもらうことを考えていた。しかしながら試合の展開だったり、その中で彼の状態だったり、それに彼にストレスがかかりすぎないようにしようとしていた。そして間違いなく試合に勝つことも頭に入れていた」と91球で決断した舞台裏を明かした。

交代を告げるため、マウンドに向かった際には「（カーショーは）涙を浮かべていた」と話し、「私は（監督として）試合の勝敗のこともあったから。同僚たちと抱擁して素晴らしい瞬間だった」と、交代を告げたときの左腕の様子について感慨深そうに語った。

ドジャース一筋18年のカーショーは18日（同19日）に今季限りで現役引退することを発表。37歳左腕は2008年にメジャーデビューし、2011、2013、2014年とサイ・ヤング賞を3度受賞。2014年にはリーグMVPに選ばれた。カーショーは前日の会見で「両チームにとって重要な試合で、勝たなければいけない。やるべき仕事がある。集中して投げることが一番の気持ちの整理になる」と意気込みを語っていた。（Full-Count編集部）