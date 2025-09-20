¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ëµð³ÛÉð´ïÇäµÑ¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢·×²è¤ÈÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·60²¯¥É¥ë¡ÊÌó8800²¯±ß¡Ë¶á¤¤µð³Û¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¹¶·â·¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼30µ¡¤ä·³ÍÑ¼ÖÎ¾3250Âæ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢µÄ²ñ¾µÇ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÌÁ¡¦Í§¹¥¹ñ¤Ê¤É¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡ÖÂÐ³°·³»öÍ»»ñ¡ÊFMF¡Ë¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤ä¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Î¶õÇú¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ý¤Î»ÑÀª¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯¸¢¤Ï·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó1¥«·îÁ°¤ËÊÆµÄ²ñ¤ÎÍÎÏµÄ°÷¤é¤ËÀâÌÀ¤·¡¢9Æü¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¶õÇú¸å¤â¾µÇ§¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÀµ¼°¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄÃæ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇäµÑ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤â¼ÂºÝ¤ÎÇÛÈ÷¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¬¥¶¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¡¢ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¤Ë¤Ï¥¬¥¶¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¥¬¥¶»Ô¤Î»à¼Ô¤Ï19¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£