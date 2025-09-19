ÅìÂçÀÖÌç¤¬¡ÈÅÝ²õ´íµ¡¡É¡¡¡ÖÅìÂç150¼þÇ¯¡×¤Î2027Ç¯¤ËÉü³èÌÜ»Ø¤¹¤¬´óÉÕ¤â¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤Ï¡Ö¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¶µ°éÈñ¤ò¡×°Õ¸«ÍÍ¡¹
¡È¤³¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤ê¤¿¤¤¡É¤È¼õ¸³À¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìµþÂç³Ø¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÀÖÌç¡×¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤ÏÂÑ¿ÌÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¡È³«¤«¤º¤ÎÌç¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¸½ºß¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
19Æü¤Î¡Ö¥½¥ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤Ï¡¢¡ÖÅìÂçÀÖÌçÉü³è¤Ø¡Ä´óÉÕµá¤áSOS¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÂçÀÖÌç¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë²°º¬´¤¤äÂÑ¿ÌÀÇ½¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤ä¶¯É÷¤ÇÅÝ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î2·î¤«¤éÊÄº¿¡£
ÀÖÌç¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ºô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¡¢³«¤«¤º¤ÎÌç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²°º¬´¤¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2027Ç¯¤ËÀÖÌç¤òºÆ¤Ó³«¤³¤¦¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅìµþÂç³Ø¤Î¹â¶¶Ëã»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³Ø¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹â¶¶Ëã»ÒÉû¥ª¥Õ¥£¥¹Ä¹¡§
2027Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤Ï150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÀÖÌç¤â·úÎ©200Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¡Ê2027Ç¯¡Ë¤Ë³«Ìç¤òÌÜ»Ø¤··×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ¤Î»Ù±ç¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·¤ª¶â¡¢»ñ¶â¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤Ï¶µ°é¸¦µæ¤Ê¤É¤¬Í¥Àè¡£
ÀÖÌç¤Î²þ½¤¤Ï¸å²ó¤·¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅìÂç¼þÊÕ¤Î¾¦Å¹³¹¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤äÅ¹Àè¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¡¢´óÉÕ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹â¶¶Ëã»ÒÉû¥ª¥Õ¥£¥¹Ä¹¡§
¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÖÌç¤Î½¤Éü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ ÀÖÌç¼þÊÕ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê´Ä¶À°È÷»ö¶È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢150¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¹©»ö¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´óÉÕ¤Î½¸¤Þ¤ê¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¼þÊÕ¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤Îµ¬ÌÏ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2²¯3000Ëü±ß¤Û¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Î10²¯±ß¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´óÉÕ½¸¤á¤¬¶ìÏ«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹â¶¶Ëã»ÒÉû¥ª¥Õ¥£¥¹Ä¹¡§
¿·¤·¤¯ÀßÃÖ¤¹¤ëÀÖÌç¤Î¿·´¤¤Ë´óÉÕ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµºÜ¤¹¤ë¼Õ°Õ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬²°º¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë´¤¤ÎÎ¢Â¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤ÄÀÖÌç¡£
¤¯¤°¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³§¤µ¤ó¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅìÂçÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¡ÊQ. ÀÖÌç¤¯¤°¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂç»ö¤Ê·úÊª¤Ê¤Î¤Çº£¸å¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö1²ó¤Ï¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.2027Ç¯¤ËÀÖÌç³«¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡Ë¤Ø¤§¡ª¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤¯¤°¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¯¤°¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤ËÀÖÌç¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¡£ÀµÄ¾¡¢ÀÖÌç¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶µ°éÈñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤ÀÀÖÌç³«¤¯¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÃæÂ¼ÎµÂÀÏº»á¡§
Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤¬´óÉÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÊ¸²½ºâ¤Ç¤¹¤·¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤ËÅìÂç¤Î²þ½¤»ö¾ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÖÌç¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸Êª³Ø¤Î¸¦µæµòÅÀ¡¢Íý³ØÉô2¹æ´Û¤âÏ·µà²½¤¬¿¼¹ï²½¡£
ÊÉ¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¾²¤Ï·¹¤¡¢Áë¤¬ÊÄ¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íý³ØÉô2¹æ´Û¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î´óÉÕ¶â½¸¤á¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¤ËÇº¤àÅìÂç¡£2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¼ø¶ÈÎÁ¤ò20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¡¢´ð¶â¤Î±¿ÍÑ±×¤â¶µ°é¸¦µæ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î´ð¶â¤Ï¡¢³¤³°¤Î¼çÍ×Âç³Ø¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ï7Ãû±ßÄ¶¤¨¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ï1Ãû±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÂç¤Ï¤ï¤º¤«299²¯±ß¤Ç¤¹¡£
ÅìÂç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÀÖÌç¡×¤ÏÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£