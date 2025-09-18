『マイアミ・バイス』リブート版に、『F1（R）／エフワン』『TGM』ジョセフ・コシンスキー監督 2027年公開へ
80年代に人気を博したドラマ『マイアミ・バイス』が、『F1（R）／エフワン』や『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督の手によって、2027年に帰って来ることが分かった。
【動画】『F1（R）／エフワン』ブラッド・ピットらが“ドラマの魅力”を熱弁する特別映像解禁
Varietyによると、ユニバーサルの元で作られる新作映画は、「80年代半ばのマイアミの魅惑と腐敗を追う」作品。「カルチャーに影響を与え、ファッションから映画制作まであらゆるもののスタイルを確立したオリジナルドラマのパイロットエピソードとシーズン1にインスピレーションを受けて」制作されるという。
米NBCで1984年から5シーズンにわたり放送された『マイアミ・バイス』は、マイアミで凶悪犯罪を取り締まる風俗課（バイス）の刑事2人組の活躍を描く作品。様々な人種が織り成すマイアミの独特な文化を取り入れ、ファッションや音楽などでも話題を呼び、ジェームズ・“ソニー”・クロケット刑事役の俳優ドン・ジョンソンと、リカルド・タブス刑事役の俳優フィリップ・マイケル・トーマスも人気を集めた。2006年にはマイケル・マン監督、コリン・ファレル＆ジェイミー・フォックス主演で映画化されている。
新作で脚本を手掛けるのはエリック・シンガーとダン・ギルロイ。コシンスキー監督は、『THE BATMAN−ザ・バットマン−』などを手掛けたディラン・クラークとともに、製作も務める。現在キャスティングが行われており、来年からImaxカメラにて撮影を開始する。劇場公開は2027年8月6日を予定している。
