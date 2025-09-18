USJのクリスマス、11月19日開幕 人気キャラ集まる夜の新ショー、ホグワーツ城のマッピング演出など
【女子旅プレス＝2025/09/18】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、クリスマス・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を、2025年11月19日（水）〜2026年1月4日（日）に開催する。
【写真】USJハロウィーンイベント2025、見どころ一挙公開
今年のパークのウインターシーズンは「今日は自分で飾るんだ」をテーマに展開。クリスマスのイルミネーションで街が輝きはじめ、ふとした瞬間に誰かと自分の幸せを比べて焦ったり、誰かが自分を幸せにしてくれると期待したりするようなクリスマスの過ごし方から、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案する。
今年の冬は、心も体も満たされるイベントが盛りだくさん。特に注目したい3つの見どころを紹介する。
今年の目玉は、グラマシーパーク（ニューヨーク・エリア）に新登場の「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」。
パークの仲間やエンターテイナーによるクリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪や華やかなパイロ、巨大スクリーンやキャンドル、ランタンなど光の演出に加え、ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートらも次々と登場。クライマックスには、ゲストが手にするライトとステージの光が一体となり、感動的なフィナーレを彩る。大切な人と一緒に、この光に包まれる体験は、忘れられない最高の思い出になるだろう。
クリスマス限定のフードが集結する「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」も初開催。スヌーピーやセサミストリートの仲間たち、ハローキティのかわいいメニューや、寒い冬にぴったりの温かいフードが勢ぞろいする。
華やかなクリスマス・マーケットやスタジオ・スターズ・レストランで、自分だけの好きなメニューを自由に選んで楽しむ。あれこれ迷いながら、心ときめくグルメを見つける時間は、まさに“自分で幸せを飾る”というテーマにぴったりだ。
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、好評の「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」を今年も楽しめる。ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかり、愉快なスノーマンやプレゼントを運ぶフクロウ便、そしてフィナーレでは、ホグワーツ城に冬の奇跡が舞い降りる。
夜のホグワーツ城が幻想的な光に包まれる光景は、ハリー・ポッターファンならずとも必見だ。映画の世界に飛び込んだような感動体験で、最高のクリスマス気分を味わえるだろう。
このほか、パークの人気者たちも、この時期だけのかわいい衣装でゲストを出迎える。クリスマス衣装のミニオンたちによる「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート & グリート」、チャーリー・ブラウンやエルモ、ハローキティたちとクリスマス・ソングで盛り上がる「ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・ロック・トゥギャザー！〜」といったこの時期だけのグリーティングが楽しめる。
誰もが口ずさめるクリスマス定番ソングを本格パフォーマーが熱唱する「パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン！〜」も寒いパークで束の間ホットになれるひと時を演出。
またパーク内ピーコック・シアターで、豪華な食事と世界トップレベルのエンターテイメントが楽しめる「ユニバーサル・パーティ」のクリスマス特別バージョンが、3年ぶりに一般公開。会場を華やかに彩るクリスマス装飾や音楽、クリスマス限定メニューを堪能しながら、世界トップレベルのエンターテイメントを楽しめる。
さらに1日一組しか体験できない、最高にラグジュアリーなVIPツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー 〜最上級ラグジュアリープラン〜」が登場。贅沢なディナーや、パーククローズ時間に人気エリアや好きな場所へ案内してもらえる、特別体験が叶う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日程：2025年11月19日（水）〜2026年1月4日（日）
【Not Sponsored 記事】
