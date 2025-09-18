¥É·³¥¹¥Í¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡¡Ðí¤¯¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¢ªÄ¾¸å¤Î·ë²Ì¡Ö¥Þ¥¸¤Çµã¤±¤ë¡×
¥¹¥Í¥ë¤Ï7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢12Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼0 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²ó¤Ë2¤Ä¤Î»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Â³Åê¤ò»Ö´ê¤·¤Æ»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¤§¡Ä¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¯¹ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3Ï¢Àï¤Ï¡¢Âè1¡¦2Àï¤È¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Âç±ê¾å¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤Ï½øÈ×¤«¤éÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤òÅ¸³«¡£3²ó¤Þ¤Ç¤Ë7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢3-0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ï2»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£²áµî2»î¹ç¤ÏÅê¼êµ¯ÍÑ¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Í¥ë¤Ï»Ø´ø´±¤¬¶á´ó¤ë¤È¼ó¤ò¿¶¤Ã¤ÆÂ³Åê¤ò»Ö´ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¯¤·²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ê¡¢º¸ÏÓ¤ËÁ´¤Æ¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥±¥ó¥×ÆâÌî¼ê¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢12Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Îââ»ý¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡ÈÉ½¾ð¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂª¤¨¤¿¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æµã¤±¤ë¤ï¤Í¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ê¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤¿¤í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë