飲酒運転の逃走車に警察官飛びつき追跡 “執念の逮捕劇”カメラが捉えた一部始終 韓国
走行中の車のドアにしがみついているのは、警察官？
韓国警察による執念の逮捕劇の一部始終が映像に映っていました。
「飲酒運転とみられる車が走っています」と通報を受け、警察が現場へ急行すると、怪しい白い車を発見。
警察は停止するよう求めますが、従うそぶりも見せず、猛スピードで細い路地に入っていきます。
交差点を左へ曲がろうとする白い車。
どうやら、車が邪魔で1回では曲がり切れない様子。
切り返そうとバックした次の瞬間、パトカーから2人の警察官が飛び出し車に駆け寄りますが、白い車はさらにアクセルを踏み込んだのです。
このまま逃げられてしまうのか？
しかし、まだ諦めていませんでした。
警察官が運転席側のドアに飛び乗ると、しがみついたまま窓ガラスをたたき、止まるよう要求します。
もう1人はパトカーへ戻り、白い車を追跡。
目の前に立ちふさがるとようやく止まりました。
観念したのか、警察官に頭を下げるドライバー。
現地メディアによりますと、運転していたのは30代の男で、アルコール検査では免許が取り消しになるほどの数値が検出されたということです。