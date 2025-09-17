【7位〜12位】9月18日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】射手座
総合運：★★★☆☆
思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。なにか大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間のなかで、あなたの魅力が高まっていきます。
恋愛運
フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。
これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。
ラッキーアイテム：手ぬぐい
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】蠍座
総合運：★★★☆☆
今日は、ちょっとした気づきが多いはず。それをメモしていると、これまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。紙でも音声でも、メモの方法は何でもOKです。また、気づいたことを信頼している人に話すのも〇。
恋愛運
自分で思うよりもはるかに魅力的な表情ができる日です！恋人や好きな人に対しても、出会ったばかりの相手でも、目をあわせるときにはスローモーションで視線を重ねるイメージで。また、音声だけの通話ではなく、ビデオ通話がオススメ。
金運
レジの前にあるとつい買ってしまうもの、｢数百円だからいいか…｣と手が伸びてしまうもの、そういう買い物を今日はグッとこらえてみて。お金との付きあい方がさらに上手になる考え方や、行動術が身につきそうです。
ラッキーアイテム：マスキングテープ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】天秤座
総合運：★★☆☆☆
少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。
恋愛運
趣味や遊びのグループのなかのだれかと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。
金運
親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。
ラッキーアイテム：指輪
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
今日は、1つのことに集中するよりも「あれもこれも」と広く浅くいろんなことをしてみて。そのほうが、順調に進みやすい運気です。優先順位や取り組む時間は、深く考えずに直感で決めてしまうのが充実感を深めるポイント。
恋愛運
あなたを想う人のアプローチがこれまでよりも強くなって、対応に困ってしまうかもしれません。ただ今日は、なにもしなくてOK。特に、中途半端なやさしさを見せるのはNGです。一方、好きな人には思い切りやさしくすると接近の可能性アリ。
金運
｢いつもありがとう｣という気持ちを伝えるために、お金を使うといい日です！真心が伝わるだけでなく、これまでよりも大きなお金と繋がるための人脈が生まれる可能性大。また、自分への小さなご褒美も、さらなる金運UPの後押しに。
ラッキーアイテム：ポラロイド
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。
恋愛運
「なにをしてほしいか」ではなく「相手のためになにができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。
金運
今日は｢お金を失った…｣｢無駄づかいだった｣と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関して何もアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。
ラッキーアイテム：記念コイン
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】牡羊座
総合運：★☆☆☆☆
落ち込んでいる人を放っておけなくなるかも。実際に話を聞いたり手を差し伸べたりすることで、大切な絆を育てられるでしょう。ただ、アドバイスをすると歯車が噛みあわなくなるかも。相手が望むことだけをしてください。
恋愛運
理想以上に幸せな展開が待っている可能性大の恋愛運です。特に、ちょっとした駆け引きをすると、そこから一気に会話や空気が盛り上がっていくでしょう。相手の気持ちを試すのではなく、意味深な言葉から甘い会話を盛り上げて。
金運
人付きあいの場面で｢少しでも出費を減らしたい｣と、ケチな考えを持たないことが大切。人とのつながりを大切にして、使うべきお金はしっかりと使う、そう考えていると、お金があなたに流れ込む水門が開かれる日です！
ラッキーアイテム：イヤーアクセサリー
ラッキーカラー：オレンジ