¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£µ²óÌµ°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î°µ´¬Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡££µ²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ï£´¡½£°¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¡¢£¶£¸µå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Èá·àÅª¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î£¶²ó¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥É·³µß±ç¿Ø¤«¤é°ìµó£¶ÆÀÅÀ¡£°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÇòÀ±¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤â¾Ã¤¨¤¿¡£¤³¤Î·ÑÅê¼ºÇÔ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤Ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë£²ÈÖ¼ê¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬¤Î¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç£³¥é¥ó¤ò´Þ¤à£µÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈáÌÄ¤Î¤Î¤ÁÅÜ¤ê¡¢ÍîÃÀ¡¢¼ºË¾¡Ä¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏËÜµòÃÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡Ö¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¾Ã¼º¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï²¿ÅÙ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ì´¤ò¸«¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î»È¤¤Êý¤¬Á´¤Æ¤Î¸µ¶§¡£¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤Ç½¼Ëþ¡£ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤¬¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ë±Ç¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍîÃÀ¤ò°ìÁØÍ¶¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê·ó£Ä£È¤Ç£±ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤ë£µ£°¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ·â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¡£¤³¤Î²ó¤Ë²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î£¹²ó¤Ë£¶ÈÖ¼ê¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¾¡¤Á±Û¤·£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆËü»öµÙ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤Þ¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£