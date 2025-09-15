脳科学者・茂木健一郎、「自分の全力に意味がある」-全力疾走の価値観を熱弁
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「#脳教室 全力で走ると感動する」で、脳科学者・茂木健一郎氏が人生における“全力”の意味について熱く語った。動画冒頭で茂木氏は、「人生がもしレースだとしたらさ、やっぱりゴール最後まで全力で駆け抜けたいと思わない」と自ら問いかけ、視聴者に“自分の全力で生きること”の重要性を訴える。
茂木氏は、「よく自分の全力で走ってる人を見ると、みんな感動して拍手したりするけどさ、一番感動してるのは自分じゃねえか」と述べ、人が全力を出した時の感情について持論を展開。速さや結果にこだわるのではなく、「自分から見たら全力っていう走りをすると、やっぱり感動するよね」と強調した。
また、“全力”とは結果や他人の評価とは別物であるとし、「速い人から見たら、全力じゃないかもしれないんだけど、自分から見たら全力」と、他者との比較を否定し、自己満足に価値があると説いた。さらに、「毎日感動できてないね。勉強でも仕事でもさ」と、自らを鼓舞する言葉を添え、誰しもが日常の中で“感動”を見つけることの大切さを語った。
「とりあえずどんどんモタモタしていってもいいじゃん。自分の全力だったら、それは自分の人生においてとっても意味あることなんじゃないかな」と述べ、“要領の良さ”や“スピード”にとらわれない自分自身の歩幅で生きることを提唱。逆に「手抜いたらやっぱり自分でわかっちゃうんじゃないかな」と自己誠実さも呼びかけた。
最後に茂木氏は「無理は禁物だよ。休むことも大事だよ。でもアクティブな時は全力で走るってのは僕はいいと思うんだよね。感動するから」とメッセージ。動画は茂木氏流の“全力で生きる”ことのすすめで締めくくられ、視聴者に前向きなエールを送った。
茂木氏は、「よく自分の全力で走ってる人を見ると、みんな感動して拍手したりするけどさ、一番感動してるのは自分じゃねえか」と述べ、人が全力を出した時の感情について持論を展開。速さや結果にこだわるのではなく、「自分から見たら全力っていう走りをすると、やっぱり感動するよね」と強調した。
また、“全力”とは結果や他人の評価とは別物であるとし、「速い人から見たら、全力じゃないかもしれないんだけど、自分から見たら全力」と、他者との比較を否定し、自己満足に価値があると説いた。さらに、「毎日感動できてないね。勉強でも仕事でもさ」と、自らを鼓舞する言葉を添え、誰しもが日常の中で“感動”を見つけることの大切さを語った。
「とりあえずどんどんモタモタしていってもいいじゃん。自分の全力だったら、それは自分の人生においてとっても意味あることなんじゃないかな」と述べ、“要領の良さ”や“スピード”にとらわれない自分自身の歩幅で生きることを提唱。逆に「手抜いたらやっぱり自分でわかっちゃうんじゃないかな」と自己誠実さも呼びかけた。
最後に茂木氏は「無理は禁物だよ。休むことも大事だよ。でもアクティブな時は全力で走るってのは僕はいいと思うんだよね。感動するから」とメッセージ。動画は茂木氏流の“全力で生きる”ことのすすめで締めくくられ、視聴者に前向きなエールを送った。
関連記事
茂木健一郎脳科学者「AGI・ASIの知性、IQでは計れない」独自見解を示す
脳科学者・茂木健一郎、なぜ『言いたいことは全部言うべき』と断言するのか？
脳科学者・茂木健一郎が語る「いろんな経験が選択をロバストにする」理由
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。