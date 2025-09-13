¥É·³¡¢¤ï¤º¤«3µå¤Ç¹¶·â½ªÎ»¢ªÄ¾¸å¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¡ÄËº¨¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ë¡Ö¾¡¤Äµ¤¤¢¤ó¤Î¡©¡×
±äÄ¹10²ó¤ÎÃ¸Çñ¤Ê¹¶¤á¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¥Õ¥é¥°¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 5¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë±äÄ¹¤ÎËö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£10²ó¤Î¹¶·â¤Ï¤ï¤º¤«3µå¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦Ã¸Çñ¤ÊÆâÍÆ¤ËÁöÎÝ¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï7²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç10»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢20¼ÔÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤òÈäÏª¡£¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎÃæ±Û¤¨11¹æ¥½¥í¤Î1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡10²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«¤¬¤³¤Î»î¹ç2ÅÙÌÜ¤Î¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ±¦Èô¡£ÆóÁö¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç»°ÎÝ¤òÁÀ¤¦¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤ÇÄËº¨¤ÎÊ»»¦¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï½éµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢¼«Ëý¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¹¶·â¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀÛ¹¶¤ËSNS¤âÂç¹Ó¤ì¡£¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¾¡¤Äµ¤¤¢¤ó¤Î¡©¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç10²óÉ½¤Î¹¶·â¤¬½ª¤ï¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤¤¤³¤¦¤è¡£´°Á´¤ËË½Áö¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÁöÎÝ¤Ë¼«¿®¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈ½ÃÇ¥ß¥¹ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¥Õ¥é¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë