満塁弾のベッツ、CP3から「試合の序盤で『本塁打を打ってくれ』と言われた」

10日（日本時間11日）にドジャースタジアムで行われたドジャース-ロッキーズ戦で、同じLAをフランチャイズとするNBAクリッパーズのクリス・ポールが来場した。ムーキー・ベッツ内野手との交流が話題を呼ぶ中、大谷翔平投手の“存在”も忘れていなかったようだ。

オーラは隠しきれなかった。ドジャースベンチ横のネット裏最前列で青い帽子を被る男性が中継映像でよく抜かれた。NBAで活躍を続ける「CP3」ことポールだった。ドジャースの得点シーンでは立ち上がって拍手を送った。また、8回に満塁弾を放ったベッツはホーム生還後、ポールと力強い握手を交わす場面があった。

試合後に取材に応じたベッツはポールと以前から友人関係であることを明かし、「試合の序盤で『本塁打を打ってくれ』と言われた。だから打ったんだ」と明かした。“有言実行”の一発にポールも満面の笑みを見せていた。

ポールは自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、ドジャースタジアムを観戦する様子を連投。ベッツとの2ショットなどをアップする中、ネクストバッターズサークルで打席に備える大谷の写真も添えた。試合中に交流する場面は見られなかったが、球界最高のスターの写真もしっかり収めていたようだ。（Full-Count編集部）