【30MF リーベルソードマン】 2026年1月 発売予定 価格：2,420円 【30MF ローザンソードマン】 2026年3月 発売予定 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF リーベルソードマン」と「30MF ローザンソードマン」をそれぞれ2026年1月と3月に発売する。価格は各2,420円。

今回9月12日に行なわれた配信「第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が初発表され、金色で表現された「リーベルソードマン」と、銀色で表現された「ローザンソードマン」の造形を確認することができる。

また本製品のクラスアップパーツ「30MF クラスアップアーマー（リーベルグラディエーター/ローザングラディエーター）」や「30MF カスタマイズ ストラクチャー2」も発表。2026年1月から3月にそれぞれ発売予定で、価格が各1,100円。

