「風呂で死にかける」パニック障害が招く恐怖…真夏でも入浴できない女性の苦悩「スーパーや飲食店の方が圧倒的にしんどかった」【作者に聞く】
【漫画の本編を読む】風呂場で死にかける
幸せに暮らしていたデザイナー・種(たね)さん。ある日突然、激しい吐き気に襲われ、理由もわからぬまま「オエオエ地獄」と称する発作に5年間苦しむことになる。その原因はパニック障害だった。自身の体験を描いた漫画『パニック徒然日誌』がSNSで反響を呼んでいる。
今回は、「パニック障害になって困ったことと必要だったもの」をテーマに、漫画に込めた思いなどを著者に聞いた。
■眠れない日々…「自律神経が壊れた」と感じた発作の始まり
パニック障害の影響は人それぞれだが、種さんの場合、まず眠れなくなったという。「元々少し不眠症気味だったのが…朝まで眠れないどころか、丸一日眠れないこともありました。こんなに眠れないのは初めてで、『自律神経が壊れた』と思い、漢方を飲んでみたりもしましたが、イマイチ効果はなく…。発作の頻度が少なくなっても、変わらず眠れないことが多かったです。『寝なきゃ…！』と焦り、逆に交感神経が過敏になってしまっていたのかなと思います」と、当時の苦悩を語る。
■風呂場で「死の恐怖」に直面…真夏でも入れない日々
ある夏の日のこと、種さんは閉所でのブラックアウトに怯え、風呂に入れなくなってしまった。夏場でも3〜4日入れないことも珍しくなかったという。
風呂場で急に発作が起きたときのことを尋ねると、「(最初の発作から)2年目の、1番発作の頻度がキツイときです。何をしていても発作が出る、呪われた期間でした。その半年後くらいに、もう1度お風呂で発作が出かかったことがあったのですが…。そのときはもう慣れてきていたので、発作が出る寸前にお風呂から離脱して事なきを得ました」と、当時の恐怖を振り返る。
パニック障害と密室は関係があるのか？「私の場合は、密室での発作はお風呂以外にはありませんでした。逆に、情報量の多い所(スーパーや飲食店)の方が圧倒的にしんどかったです」と、自身の症状について明かした。
※本作で紹介している症状は、個人の体験談でありすべての人に当てはまるものではありません。似た症状で悩んでいる場合は医師・看護師等の専門家に相談してください。また、センシティブな内容を含むため、閲覧にはご注意ください。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。