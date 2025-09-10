球団が公式Xでファンに呼びかけ

DeNAは10日、球団公式X（旧ツイッター）で「ファンサービスにおけるファンの皆さまへのお願い」と題してメッセージを発信した。投稿には「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKAでのサインや写真撮影、プレゼントの受渡などの出待ち・入待ちは近隣住民のご迷惑ならびに大変危険ですので禁止とさせて頂いております」と記されており、ファンサービス自粛への理解を求めた。

球団は10日の午後4時にXを更新。冒頭で「いつも横浜DeNAベイスターズに温かいご支援・ご声援をいただき、心より感謝申し上げます」と書き出すと、横須賀市にあるDeNAの総合練習場「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」でのファンサービス自粛を呼びかけた。

投稿を通して「サインや写真撮影、プレゼントの受渡などの出待ち・入待ちは近隣住民のご迷惑ならびに大変危険ですので禁止とさせて頂いております」と、ファンに近隣住民への配慮を呼びかけ、選手らの出待ちを控えることを改めてお願いした。

DeNAは59勝62敗でセ・リーグ3位。クライマックスシリーズ進出に向けて、地域の後押しは必要不可欠なだけに球団の呼びかけがファンに届くことが願われる。（Full-Count編集部）