º£µ¨2¾¡12ÇÔ¤Î23ºÐ¡¢ÎÏÅê¼Â¤é¤º
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥É¡¼¥é¥ó¥À¡¼Åê¼ê¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¡£6²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÇÀÊÁ°¤Ç°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆµÞ¤¤çÅÐÈÄ¤·¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤¬Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¾¡¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿°Ê³°¤Ï°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯½àÈ÷¤·¤¿2ÈÖ¼ê¤Î¥á¥Ò¥¢¤ÏÂçÃ«¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢1»à¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¥É¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Î¾¡¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç20ÅÐÈÄ¤Ç2¾¡12ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.77¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹¥Åê¤òÂ³¤±¡¢Æ±ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¾¡Íø¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë