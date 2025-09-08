オリオールズ捕手のジャクソン「強打ではなく弱い当たりで抑えること」

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦でメジャー初対決となった菅野智之投手から2打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。オリオールズのアレックス・ジャクソン捕手は「とんでもない選手だよ」と脱帽した。

大谷は初回無死の第1打席、菅野の外角高めのシンカーをバックスクリーン右へ運ぶ今季12本目の先頭打者弾を放った。さらに3回無死の第2打席は内角フォーシームを捉えて再びバックスクリーンに運ぶ48号。2打席連発は5月15日（同16日）以来、今季2度目だった。

大谷と対戦する難しさについて聞かれたジャクソンは「秘密でもなんでもない。誰もが知っていることさ。気をつけなければいけないのは、しっかりと自分の狙い通りの投球をすること。失投すれば、代償を払わされる。だから一番大事なのは、とにかく（カウントで）先手を取って、自分のボールを投げ込んで、強打ではなく弱い当たりで抑えることなんだ」と強調した。（Full-Count編集部）