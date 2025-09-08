岡山県出身のシンガーソングライター・藤井風（28）が7日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。知られざる私生活について語った。

休日の過ごし方について聞かれると、藤井は「まじで趣味がない。スーパーに買い物に行ったりしています」と告白。「食材を買いだめて、あと1週間を乗り切るみたいな買い物を。それの道中のお散歩だったり、そこも音楽を聞いたり、もうホントに地味な生活をしてます」と明かした。

その中で自身の音楽を聞くことがあるかと問われると、「NO！」とキッパリ。「ないですね。自分の中にないものを常に探し求めたいので。ちょっと時間がもったいないと思っちゃう」と語った。

2019年に上京したが、東京での友人については「できてるできてる」と藤井。以前のインタビューでの回答に触れ「“いない”って言ってたんだ」と振り返り、「そりゃいないわ、上京してきた当時はいない。岡山から上京する人なんて1人もいませんから」と笑わせた。

またエゴサーチについては「やめたいんです」と漏らしたが、「ていうか、最近は結構やめられてます。“記録更新”みたいな」と報告。「スパッとやめたほうが、その分有意義に過ごせたり、クリエイティブになれたりするのかなって思う。でもそういう情報とか意見も必要なのかなって」と悩んでいる様子。「正解が分からない。エゴサってするべきなんですか？っていうのが」と話した。

これに、スタジオで見ていたSUPER EIGHTの丸山隆平は「（エゴサーチを）しないもんだと…」と驚がく。「まさかエゴサーチを我慢してて、記録更新中だっていうのは」と目を丸くしながら、「人間らしいところが見えた感じがしてうれしい」と喜んでいた。