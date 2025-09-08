岩崎が藤川監督の登場曲でマウンドへ

■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）

V決定前に、ファンの涙腺を崩壊させた。阪神は7日、甲子園球場で行われた広島戦に2-0で勝利し、2年ぶり7度目となるリーグ優勝を果たした。9回に守護神・岩崎優投手がマウンドにあがる際には指揮官が現役時代に使っていたことで有名な1曲が流され、「え!? 流れてるやん」「これは号泣」と瞬く間に話題となった。

2点リードの9回、岩崎の名前がコールされると、場内に響いたのはLINDBERG「every little thing every precious thing」。藤川監督が現役時代に登場曲として使っており、ファンは即反応。甲子園で大合唱が湧き起こった。

藤川監督の登場曲を背にマウンドに上がった岩崎は先頭の小園を中飛、続くモンテロを空振り三振、最後は秋山を中飛に仕留め胴上げ投手になった。藤川監督も笑顔を見せていた。

守護神の粋な計らいはSNSでも即話題に。「岩崎出てきたところで、リンドバーグ流れて泣いた」「リンドバーグで出てきた時鳥肌止まらんかった。粋が過ぎる」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）