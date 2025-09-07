»³ËÜÍ³¿¤Î¹¥Åê¤ò¡Ö¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¾ÃÄÀ¡Ä1»à¤â¼è¤ì¤º¡ÖºÇ°¤Îµ¤Ê¬¡×
9²ó2»à¤«¤éÅÐÈÄ¤â1»à¤â¼è¤ì¤º3¼ºÅÀ
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 4¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç9²ó2»à¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1»à¤ò¼è¤ì¤ºÈï°ÂÂÇ1¡¢3»Í»àµå3¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¹¥Åê¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤¹¤ëµß±ç¼ºÇÔ¡£»î¹ç¸å¡Ö¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤Ï9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤È¤¤¤¦²÷Åê¡£2»à¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¥£¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬·ÑÅê¤òÁªÂò¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é3»Í»àµå¡£²¡¤·½Ð¤·¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢1»à¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ËþÎÝ¤Ç3ÈÖ¼ê¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ç5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÀ©µåÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇÄã¸Â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Çº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ä¥Þ¤ÏºÇ¹â¤È¤â¸À¤¨¤ëÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥ä¥Þ¤Ï¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£Ìî¼ê¤â¤½¤¦¡£¥¿¥Ê¡¼¡Ê¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤ò¥¿¥Õ¤Ê¾õ¶·¤Ç¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ°¤Êµ¤Ê¬¤À¡£¤É¤óÄì¤Î¾õÂÖ¤À¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë