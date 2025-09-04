12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö»Ò¶¡¤Ï¸¤°Ê²¼¤ÎÃÎÇ½¡×È¯¸À¤ËËÜ²»¡ª¡È¥¬¥ß¥¬¥ß¼¸¤ë¤è¤êÇ¦ÂÑ¡É¤òÎÏÀâ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø½õ»º±¡¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¡Ù¤Ç12¿Í¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¡È12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡É¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±£²ºÐ£µºÐ¼¸¤êÊý¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢2ºÐ¤«¤é5ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¶¡¤Ø¤ÎÃí°Õ¤Î»ÅÊý¤ä¼¸¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö2,3ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é4,5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»Ò¶¡¤ÎÃí°Õ¤Î»ÅÊý¡¢ÅÜ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿Êì¿Æ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡Ö»Ò¶¡¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ßÁêÃÌ¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Þ¤º¡¢»Ò¶¡¤Î2¡¢3ºÐ¡¢4¡¢5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÈæ³Ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö¸¤¤ÎÃÎÇ½¤Ã¤Æ¤Í¡¢3ºÐ»ù¤ÎÃÎÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é2ºÐ»ù¤Ï¸¤°Ê²¼¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦3ºÐ¤Ç¤â¸¤Æ±Åù¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ò¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Êー¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¡×²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¸ò¤¨¤ÆËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃÎÇ½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢¤½¤Î¹âÅÙ¤Ê¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¢Î©¤Ä¤À¤±ÌµÂÌ¡×¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¿Æ¤¬¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¸¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç»ä¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¡×¤È¸ì¤ê¡¢»Ò¶¡¤Ø¤Î¥¬¥ß¥¬¥ß¼¸¤ë¤ä¤êÊý¤è¤ê¤â¿Æ¼«¿È¤Î¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Ò¶¡¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤¬Â¤ê¤Ø¤ó¤Í¤ó¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë¹Ô¤Àè¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÁ´¤¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡Ø²¿²ó¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¸À¤¤Â³¤±¤Æ¡¢3Ç¯4Ç¯¤«¤±¤Æ»Ò¶¡¤ÏËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡×¤È¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤Î´ð½à¤ÇÂç¿ÍÌÜÀþ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¥ó¼¸¤é¤ì¤¿¤é¡¢¼«¿®¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¥Þ¥Þ¤¬Ç¦ÂÑ¤Ç¤¤ë¤«¤¬°é»ùÎÏ¡×¤È¤·¡¢¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»Ò°é¤Æ¤ÎÌÌÇò¤¤Âé¸ïÌ£¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¡Ö»Ò¶¡¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
