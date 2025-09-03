大谷翔平が“また浴びせた”メジャーの洗礼

【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

またしても“洗礼”を浴びせたのだった。ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、第2打席で7試合ぶりとなる46号を放った。ドジャース移籍後通算100号のメモリアルアーチとなった。自己最速となる120マイル（193.1キロ）の弾丸ライナーだった。

対戦した投手は逸材若手剛腕のチャンドラーで、99.2マイル（約159.6キロ）のフォーシームを捉えた。193キロの強烈なライナーはあっという間に右翼フェンスを越えた。打球速度はスタットキャストが導入された2015年以降で球団最速だった。

大谷はこれまでに、パイレーツのポール・スキーンズ投手や、ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手ら“逸材”との初対決で本塁打を描いているだけに、今回も“洗礼”を浴びせた形となった。

大谷がチャンドラーから本塁打を放つとSNSなどには「大谷！ チャンドラーわからせにきたやん」「スキーンズといい、チャンドラーといいルーキー潰ししてる」「大谷翔平はスキーンズ、ミジオロスキー、チャンドラーと注目の新人投手に洗礼しがちだな」「スキーンズがチャンドラーにあれが大谷やって言いそうやな」「初めて対戦した日にホームランなの狙ってるとしかw」「大谷の1発で目が覚めた！ チャンドラーにメジャーの厳しさ教えたったな！」「未来のエース達に洗礼を浴びせる大谷翔平」「プロの厳しさ教えたね」などのコメントが集まっていた。（Full-Count編集部）