¡íºÆ·ú¤ÎÀÚ¤ê»¥¡í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âÁö¤ê¤â·ãÊÑ¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó!?¡¡Æü»º4ÂåÌÜ¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤¬¥Õ¥ë¥Á¥§¥ó¤ÇÂç¾¡Éé¡ª
ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î»î¾è²ñ¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢Æü»º¤ÎÄÉÉÍ¹©¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÀè¿Êµ»½Ñ³«È¯µòÅÀ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡£¼ÂºÝ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼èºà¤Ç¤¤¿
·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÆü»º¤¬¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡¦¥ë¡¼¥¯¥¹¤ò4ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¡¡¸«¤¿ÌÜ¤âÁö¤ê¤â¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿Ê²½¤Ã¤Æ¥Þ¥¸!?¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¤ÎÈ¿·â¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¡¦»³ËÜ¥·¥ó¥ä¤¬¡¢Àè¹Ô»î¾è¡õÅ°Äì¼èºà¤Ç¤½¤Î¿Ê²½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü»º4ÂåÌÜ¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎºÙÉô
¢£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿´°À®ÅÙ!?
¡½¡½8·î22Æü¤Ë¡¢Æü»º¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡¦¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£Æü»º¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È·Ï¤Ç¤¢¤ë¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬Àè¤Ë¿··¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ç»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÎÎò»Ë¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ËÜ¡¡½éÂå¡Ê2009¡Á13Ç¯¡Ë¤Ï¥¹¥º¥¤«¤é¤ÎOEM¶¡µë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£2ÂåÌÜ¡Ê14¡Á20Ç¯¡Ë¤ÏÆü»º¤È»°É©¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖNMKV¡×¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤òÃ´Åö¤·¡¢»°É©¤¬À¸»º¡£¼ÖÌ¾¤Ï¥Ç¥¤¥º ¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¹Ô¤Î3ÂåÌÜ¤Ï20Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Àß·×¤ÏÆü»º¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Ã´Åö¡£¼ÖÌ¾¤âºÆ¤Ó¥ë¡¼¥¯¥¹¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·»Äï¼Ö¤Ï»°É©¤Î¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡Ìó41ËüÂæ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥Û¥ó¥À¡¦N¡ÝBOX¡¢¥¹¥º¥¡¦¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥¿¥ó¥È¤Î3¼Ö¤¬Ä¾ÀÜ¤Î¶¥¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡£±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿»ë³¦¤¬¹¤¬¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¤ë
¡½¡½¤½¤Î¶¥¹ç¤Ë¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬Ä©¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡¡Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡©
»³ËÜ¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢à¤«¤É¤Þ¤ë»Í³Ñá¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢·Úµ¬³Ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«Æü»º¤ÎÌ¾¼Ö¥¥å¡¼¥Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤âËÉÙ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÅÉ¤êÊ¬¤±¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡¡¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ï¥«¥¹¥¿¥à·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¥á¥Ã¥¤ä²¡¤·½Ð¤·´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹µ¤¨¤á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾ÀÊ¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤ÈÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤¬Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤¬7¥¤¥ó¥Á¡¢Ãæ±û¤¬12.3¥¤¥ó¥Á!!
ÃíÌÜ¤Ï¼ýÇ¼ÎÏ¤Î¹â¤µ¡£½õ¼êÀÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¡£Ä¶ÊØÍø
¡½¡½¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¼¼ÆâÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢³°´Ñ¤ÈÆ±¤¸à¤«¤É¤Þ¤ë»Í³Ñá¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯´¬¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¡¢ËÜ³×°Ê¾å¤Î¼ê¿¨¤ê¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Î¥Î¡¼¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤¬¤Ê¤¤¼Á´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Áö¤ê¤ÎÀÇ½¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏNA¡Ê¼«Á³µÛµ¤¡Ë¤È¥¿¡¼¥Ü¤Î2¼ïÎà¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢3¼ïÎà¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¡£ÀÅ½ÍÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼×²»¥¬¥é¥¹¤äµÛ²»ºà¡¢¥·¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¹©É×¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀÅ¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ù¼¼¤Î¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸åÀÊ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥É¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½
¡½¡½¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤âÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È·Ï¤ÏÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤È²÷Å¬À¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··¿¤Ï¥Ç¥¤¥º¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤È²÷Å¬À¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ËÜ¡¡ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³«È¯¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æü»º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼³«È¯¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿±Ê°æ¶Ç»á¤Ç¤¹¡£
Æü»º¤ÎÌ¾¼Ö¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿±Ê°æ¶Ç»á¡Ê±¦¡Ë¤¬¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½±Ê°æ»á¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡©
»³ËÜ¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT¡ÝR¡¢¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ê¤É¡¢Æü»º¤Î¹âÀÇ½¼Ö¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë·Ú¤òÂ¤¤ë¡×¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÅ¾´¹¤·¡¢³«È¯¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
»³ËÜ¡¡±Ê°æ»á¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¬4¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ÏÆ±¤¸¥¯¥ë¥Þ¡£À©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤³¤½¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥º¥Ð¥ê¡¢4ÂåÌÜ¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÆü»º¤ÎÈ¿Å¾¹¶Àª¤ÎÓåÌð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡GT¡ÝR¤ä¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÖÁö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë¡×¤Î´ðËÜÀÇ½¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢·ÚEV¡¦¥µ¥¯¥é¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢Æü»º¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éü³è¤Ë¤Ïà¤¤¤¤¾¦ÉÊá¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö²Á³Ê¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã