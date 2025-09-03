好き＆行ってみたい「栃木県のサウナ」ランキング！ 2位「那須ユートピア」を抑えた1位は？【2025年調査】
都会の喧騒から離れて心身をととのえる場所として注目を集めるサウナ。最近は地域ごとに特色ある施設が誕生し、自然と一体になれるアウトドア型から、最新設備を導入したラグジュアリー系まで多彩にそろっています。サウナ愛好家だけでなく初心者でも訪れたくなる魅力的なスポットが数多く存在し、どの県にも独自の人気スポットがあります。
All About ニュース編集部では、8月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「サウナ（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「栃木県のサウナ」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国205人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「薪ストーブを使った本格的なサウナで、森の中で自然を楽しみながら瞑想できる」（20代女性／大阪府）、「利用したのはコテージ風の部屋で、周囲の自然と調和が取れていました。自然が好きなので、開放感のあるこのサウナが好きです」（20代女性／山梨県）、「那須が元々好きでよく行くが、サウナがあることまで知らなかったため気になった」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「予約推奨の高評価サウナ。日光の自然を感じながらサウナ体験が可能です」（60代男性／広島県）、「四季折々の景色を眺めながら、心身ともにリフレッシュできる特別なサウナ」（30代女性／北海道）、「森と川に囲まれたロケーションで“自然×熱”に没入できる点に惹かれます。サウナ後に澄んだ空気を吸い込む外気浴は都心では得がたい体験」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：那須ユートピア（那須郡那須町）／35票那須高原の自然に囲まれた人気サウナ施設。山々の絶景を望みながら、森林浴と合わせてサウナ体験が楽しめます。リゾート感覚で滞在できる点も魅力。
1位：日光サウナリゾート（日光市）／64票豊かな自然と清流に囲まれたアウトドア型サウナリゾート。開放感あふれるロケーションで、サウナと外気浴を満喫できる話題の施設。首都圏からのアクセスも良く、観光とあわせて訪れる人が増えています。
