Mrs. GREEN APPLE¤Î¡ÈÍá°á»Ñ¡É¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡õÌµ¼Ùµ¤¤ËÎØÅê¤²¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â
Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢9·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½ÂÃ«¡¦MIYASHITA PARK¤Ç8·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØMrs. GREEN APPLE ²Æº×¤êIN MIYASHITA PARK¡Ù¤Î²ñ¾ì¤«¤é¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Â¤á¥«¥éー¤ÎÍá°á¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡¿Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È Â¾
¢£½Â¤á¥«¥éー¤ÎÍá°á¤òÃå¤ÆÎÃ¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëMrs. GREEN APPLE
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤ÏÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£½Â¤á¥«¥éー¤ÎÍá°á¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢Àð»Ò¤ò¼ê¤ËÎÃ¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥èー¥èーÄà¤ê¤äÎØÅê¤²¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡ª
¤Þ¤¿Âç¿¹¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁõ¾þ¤ÎÁ°¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢Àð»Ò¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¥Ýー¥º¤Ê¤·¤Î¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î2Ëç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼ã°æ¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö²Æ¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ôー¥¹¤äÏÓÁÈ¤ß¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ã°æ¡¢Âç¿¹¡¢Æ£ß·¤¬ÎØÅê¤²¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ£ß·¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦²Æ～ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥¤¥«¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¥èー¥èー¤ò»ý¤Ã¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
3¿Í¤ÎÍá°á»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç´¶ÌµÎÌ¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£