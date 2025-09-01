被害女性に“狙い定めた”決定的瞬間…独自入手含む防カメ映像の徹底分析から見えてきた谷本将志容疑者の異様な行動【神戸24歳女性刺殺事件】

神戸市のマンションで片山恵さん（24）が殺害された事件。Mr.サンデーは新たに入手した映像を含め、防犯カメラ映像を徹底検証。

カメラが捉えたのは容疑者の異様な行動と、被害女性に狙いを定めた決定的瞬間だった。

【事件2日前】18日 午前8時43分

神戸市内のいつもと変わらない月曜日の通勤風景。だがこの中に…谷本将志容疑者とみられる男の姿が…

前を歩くのが、殺害された片山恵さんとみられる女性。

その距離、約6メートル。

だが、そのわずか30秒後、距離は3メートルまで縮まっていた。

谷本容疑者が、片山さんに狙いを定めた直後とみられるこの映像。

Mr.サンデーは、被害者の勤務先周辺の防犯カメラ映像を独自に入手し分析。

男の異様な行動の全容が見えてきた…

【事件2日前】18日 午後5時頃

片山さんに狙いを定めたとみられる18日の朝からおよそ8時間後、カメラが捉えていたのは、片山さんの勤務先前を歩く谷本容疑者とみられる男。

金髪混じりの頭が特徴的だ。

その25分後…再び現れた。片山さんが退勤するのを待っていたのか。

谷本容疑者らしき人物を目撃した人は…

谷本容疑者とみられる男の目撃者：

もう本当にずんずん自分のペースで、人を気にする様子をなく歩いてる感じでした。

午後7時25分、映像には、退勤後、1人で元町駅方向に向かう片山さんとみられる女性の姿が…だが、その後を追う男の姿はない。

見失ったのだろうか。

【事件前日】19日 午前8時半頃

事件前日の朝、谷本容疑者とみられる人物は、再び片山さんの勤務先のビル前まで来ると入り口付近を見て、そのまま通り過ぎた。

その約10分後にも現れた男は、この日の夕方、大胆な行動に出る。

【事件前日】19日 午後4時47分

午後4時47分、カメラは、片山さんの勤務先方面に向かって大股で進む男の姿を捉えていた。

さらに午後6時半頃、片山さんの勤務先付近に現れた男は、スマホを手に歩道に座り込むと、ビルの入り口付近にチラチラと目線を送る。

一度立ち去るがその数分後、再び現れて座り込み、様子を伺う素振りを見せる。

だが、この日も片山さんを見つけられなかったのか、後をつける様子は確認できなかった。

連日、被害女性の職場近くをうろついていた谷本容疑者。

これは何を意味しているのか？

社会心理学者・碓井真史氏：

上手にその女性を尾行するということは、その行為自体がやはり彼にとっては楽しかったんだろう。（しかし）もうそれだけでは我慢できない。自分の欲望をコントロールすることができない状態になってたんだと思います。

そして、谷本容疑者の行動は、確かにエスカレートしていった…

【事件当日】20日 午前8時42分

谷本容疑者が取得していた夏休みも残すところ一日となった事件当日。

午前8時42分、元町駅の出入り口付近に現れたのは…谷本容疑者とみられる男の姿。

スマホを手に、電話をしているような素振りをしながら出入り口を眺めている。

時折、笑顔も見せていたが…突如、真顔に変わると、急いで片山さんの勤務先方向へ移動した。

するとその4分後、再びスマホを持った男が現れた。

片山さんを発見できていないように見える

だが、その数分後、谷本容疑者とみられる男は、片山さんの勤務先から、約250メートル離れた商店街を歩いていた。

と、およそ30分後、戻ってきた。

いったい何をしていたのか？

そして男は、ついに行動に出る…

【事件当日】20日 午後6時半頃

午後6時半ごろ、建物の影から現れると…これまで手ぶらだった男の手には、リュックが握られていた。

それを背負うと、道路を横断し、片山さんが勤務するビルの前へ…

その直後、ビルから3人の女性が…一番奥の女性が片山さんとみられている。

別のカメラは、その後、一人になった片山さんの後を追う、男の姿を捉えていた。

番組が映像を確認した限りでは、この時、初めて帰宅する片山さんの後を付けた谷本容疑者。

その後、電車に乗ったと思われる2人。

片山さんの勤務先から900メートルほど離れた神戸三宮駅近くの防犯カメラが、2人の姿を捉えていた。

エスカレーター横の階段を上がる片山さんとみられる女性。

その約5秒後、男が後ろをついていく…

午後7時12分頃、今度は、女性がエスカレーターに乗ると…約20秒後、男が姿を見せた。

追いかける中、焦っているようにもみえる。

事件が起きたのは、この約8分後のことだった。

【事件発生】20日 午後7時20分頃

約50分に及ぶ、執拗な追跡の末、片山さんは、自宅マンションで襲われた。

谷本容疑者は、いったい、いつどこで片山さんに狙いを定めたのか？

それは事件の3日前、17日に遡る。

【事件3日前】17日

この日から休暇を取り、神戸市内のホテルに滞在していた谷本容疑者。

午後6時ごろ、谷本容疑者とみられる人物が、片山さんの勤務先近くを1人で歩く姿が防犯カメラに捉えられていた。

だがこの時、ビルの出入り口を気にする様子はない。実はこの日…

警察によると、谷本容疑者とみられる男が、片山さんではない、別の20代の女性の後をつけ、自宅マンションのオートロックをすり抜ける行為に及んでいたという。

この時は、事件に発展することもなく、女性は事なきを得た。

その翌朝…

【事件2日前】18日 午前8時40分

18日午前8時40分頃、元町駅の出入り口付近の防犯カメラは、駅から出てくる谷本容疑者とみられる男を捉えていた。

その2分後…

画面奥から、日傘を差して歩く片山さんとみられる女性が…だがこの時、谷本容疑者は片山さんを認識していないように見える。

ところが、その約1分後、そこから100メートルほど離れた地点の防犯カメラには、片山さんとみられる女性…

そのすぐ後を歩くのは、谷本容疑者とみられる男。

つまり、前日に別の女性を尾行したものの目的を達することに失敗した谷本容疑者が、翌日に再び物色を始め、駅前で偶然見かけた片山さんに、1分足らずの間に狙いを定めた可能性が高いということになる。

谷本将志容疑者の供述より：

（事件2日前の｝18日の朝、歩いている被害者を見つけ、好みのタイプの女性だと思って後をつけていき、被害者が勤務先のビルに入っていくのを確認した。

谷本容疑者は、殺意を否認。その動機は、まだ明らかになっていない。

（「Mr.サンデー」8月31日放送より）