「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ / 2025年上期 業界ビジネストレンド調査レポート【まとめ記事】

2025年上期 業界ビジネストレンド調査レポート【まとめ記事】
株式会社ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」は2025年11月1日（土）〜12月25日（木）の期間、新イベント「ムーミン谷のクリスマス」を開催する。 ムーミンバレーパークでは毎年、冬をテーマにしたイベントを開催していたが、クリスマスをテーマに取り上げるのは初めての試み。小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマに、物語に登場するクリスマスツリーの再現や、クリスマスを全く知らないムーミン一家らしいクリスマスと、冬眠をしないムーミン谷の仲間たちのクリスマスのお祝いを表現、ムーミンバレーパーク全体が華やかに飾り付けられ、ムーミンの物語の世界観をお楽しめる。
オンラインでの見積もり比較・受発注サービス「ミツモア」を運営する株式会社ミツモアは、2025年1月〜6月（上期）に寄せられたビジネスサービス全般の依頼データを基に、企業の最新動向を発表した。 深刻な人手不足を背景に、企業の投資が従来の業務効率化から、人材定着を目指す方向へシフトしている傾向が見えてきた。特に「福利厚生サービス」が大幅に伸長し、医療・福祉業では「ストレスチェックシステム」の需要が急増するなど、従業員のウェルビーイングを重視する「人中心」のDXが業界トレンドとして顕著になっている。一方で、会計ソフトといった基盤業務のDXツールは高い需要を維持しつつも、成長率は落ち着き、DXが新たなフェーズに入ったことを示唆している。
■タフ設計で、集中力を妨げない！ オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Zone」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、スポーツシーンに特化したオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Zone（エンデュランス ゾーン）」を2025年9月4日（木）よりJBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。
■秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年9月10日（水）〜11月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「メンチカツチーズバーガー」を期間限定で新発売します。同時に、「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」も復活販売する。モスバーガーは日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、季節に合わせた商品を提供している。2022年からは秋の風物詩である「お月見」をイメージした、半熟風たまご※を使用した「月見 フォカッチャ」を期間限定商品として販売してきた。さらに昨年は、“月見”シリーズの新商品として“裏月見”をテーマにしたメンチカツを使った商品を発売した。“裏月見”とは、十五夜のお月見をイメージした「月見フォカッチャ」に対し、その対称となる二十六夜をイメージした当社独自の“月見”シリーズ。“月見”シリーズは2022年の販売以来、累計950万食を売り上げている。
■絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
■バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年8月29日（金）〜9月15日（月・祝）の期間、エナジードリンクブランド「Red Bull」と、世界中で愛され続けているパズルゲーム「Tetris」がコラボレーションし、現在実施中の「Red Bull Tetris」の世界観を体感できるコラボルームをバーガーキング秋葉原昭和通り店地下スペースにて公開する。またコラボルームの公開を記念して、9月12日（金）14時〜16時にバーガーキング秋葉原昭和通り店 地下コラボルームで行われる「Red Bull Tetris」特別イベントへの参加権が抽選で20名様に当たるキャンペーンを8月29日（金）11時〜9月4日（木）23時59分にて開催する。
■業務効率化から人材定着、働き方改善へシフト！2025年上期 業界ビジネストレンド調査レポート
