日本初の完全木造＆世界初の循環型木造スタジアム！ J３福島の壮大なプロジェクト。希望と再生の象徴として建設を予定
壮大なプロジェクトだ。
J３の福島ユナイテッドFCは８月30日、建設を目指す新スタジアムのコンセプトを発表した。
掲げられたビジョンは、“地域参加型「みんなでつくるスタジアム」〜日本初の完全木造＆世界初の循環型木造スタジアム構想〜”だ。同スタジアムは、クラブのエンブレムに刻まれた「不死鳥」の精神を体現し、希望と再生の象徴として建設を予定。また、震災と原発事故により大きな被害を受けた福島だからこそ、世界に誇れるリジェネラティブ（再生型）なスタジアムの在り方を追求し、福島から未来への力強いメッセージを世界へ発信していく。
クラブの公式サイトが、詳細を以下のように説明する。
１.福島の木を使用し、市民も建設の工程に参加
日本発のサステナブル建築を模索するにあたり、日本の伝統である「式年遷宮」から着想を得て、木造を採用し、福島県産の製材を積層することで全体を形成します。各部品は分解、再利用できる設計とし、地域資源の循環を推進します。
また、建築の部材を作る過程でクラブ関係者や地域の方々が「お祭り」のように制作に参加できる仕組みを導入。さらに植林や木工教育を通じて、次世代へ技術を継承し、資源、文化、技術の持続的な循環に挑戦してまいります。
２.盆地型気候を活かしたエネルギー循環
福島の盆地型気候を活かし、自然エネルギーを最大限に利用したパッシブデザインを導入します。屋根の形状により夏は日射を遮り、冬は冷風を防ぐ設計とします。外壁の形状変化によって夏は卓越風を取り込み、冬は風を遮断します。さらに、集水した雨水を濾過することで再利用し、冬季に蓄えた雪を夏季の冷房に活用します。
自然エネルギー循環の取り組みによって消費エネルギーを削減すると共に、敷地内で生産した再生可能エネルギーを蓄電システムに蓄えることで、エネルギーの自給自足の実現を目指してまいります。最終的には、持続可能性と再生デザインを評価する世界最高水準の環境指標「Living Building Challenge」の取得に挑戦いたします。
クラブの公式Xでもイメージ画像が公開されると、「これはまた斬新な」「カッコよすぎるやろ」「なかなかインパクトがある外観です」「めっちゃすごい！」「観光地になりそう」「ぜひ街中でお願いします」など様々な声があがった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「これはまた斬新な」「カッコよすぎるやろ」など脚光。J３福島が新スタジアムコンセプト発表
