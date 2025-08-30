¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå¹­Åç½©µ¨Âç²ñÃÏ¶èÍ½Áª2²óÀï¡¡¹­ÎÍ¡½ÌýÌÚ¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹­ÎÍG¡Ë

¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î¹­Åç½©µ¨Âç²ñÃÏ¶èÍ½Áª¤Ï30Æü¡¢¹­ÎÍ¤¬½©½éÀï¤È¤Ê¤ëÌýÌÚ¤È¤Î2²óÀï¤ËÎ×¤à¡£

¡¡¸á¸å2»þ¤Î»î¹ç³«»Ï¤òÁ°¤Ë»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¹­ÎÍ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÊóÆ»20¼Ò30¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£

¡¡Æ±¹»¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·èÄê¸å¤ËSNS¾å¤ÇÉôÆâË½ÎÏ¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤µ¤«¤é¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î2²óÀïÄ¾Á°¤Ë½Ð¾ì¤ò¼­Âà¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁªÈ´Âç²ñ2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢34ºÐ¤Î¾¾ËÜ·ò¸ã¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÎ×¤à¿·ÂÎÀ©½éÀï¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡Æ±¹»¤Ï1¡¢2Ç¯À¸¤ÎÁ´Éô°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆË½ÎÏ¤ä¤¤¤¸¤á¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹­Åç¸©¹âÌîÏ¢¤«¤é½©µ¨Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£