¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¹ÎÍ¤Î½©½éÀï¤Ë°ÛÎã¤ÎÊóÆ»20¼Ò°Ê¾å½¸·ë¡¡¹Ã»Ò±à¼Âà¡¢Ãæ°æ´ÆÆÄÂàÇ¤·Ð¤ÆºÆ»ÏÆ°
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå¹Åç½©µ¨Âç²ñÃÏ¶èÍ½Áª2²óÀï¡¡¹ÎÍ¡½ÌýÌÚ¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹ÎÍG¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î¹Åç½©µ¨Âç²ñÃÏ¶èÍ½Áª¤Ï30Æü¡¢¹ÎÍ¤¬½©½éÀï¤È¤Ê¤ëÌýÌÚ¤È¤Î2²óÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¸á¸å2»þ¤Î»î¹ç³«»Ï¤òÁ°¤Ë»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¹ÎÍ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÊóÆ»20¼Ò30¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·èÄê¸å¤ËSNS¾å¤ÇÉôÆâË½ÎÏ¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î2²óÀïÄ¾Á°¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁªÈ´Âç²ñ2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢34ºÐ¤Î¾¾ËÜ·ò¸ã¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÎ×¤à¿·ÂÎÀ©½éÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï1¡¢2Ç¯À¸¤ÎÁ´Éô°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆË½ÎÏ¤ä¤¤¤¸¤á¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤«¤é½©µ¨Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£