Dバックスとのカード初戦

【MLB】Dバックス 3ー0 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。3打数1安打1四球だった。チームは0-3で今季7度目の零封負けを喫し、連勝が4で止まった。

相手先発ギャレンと対戦した初回の第1打席では四球。3回の第2打席では引っ張った打球を一塁手ロックリアが捕球できず、内野安打が記録された。これで3試合連続安打となった。

6回1死の第3打席では直球を高々と打ち上げ、三邪飛に倒れた。8回1死の第4打席では3番手の変則左腕バックハスと対戦。2球で追い込まれると、4球目で遊ゴロに打ち取られた。

ドジャース先発のスネルは4回にアレクサンダーに先制2ランを許すと、6回にはモレノの適時打で1点を奪われて降板。打線はギャレンの前に6回まで2安打無得点に封じこまれ、そのまま今季7度目の零封負けを喫した。

ドジャースは同地区4位のダイヤモンドバックスに敗れたものの、この日パドレスも負けたため、地区優勝マジックは1つ減って25となった。（Full-Count編集部）