¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¤Ï¡©¡×¡¡2°Ì¡ÖÅ·³¤Í´´õ¡×¡Ä½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤¬Áª¤ó¤À¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡©
¡¡¥Ð¥¤¥¯Çã¼èººÄê¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²£ÉÍËÜÅ¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê²£ÉÍ»ÔÀô¶è¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë20¡Á60Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯½÷»Ò¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î°ì´Ä¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢8·î17¡Á22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢105¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£22É¼¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤Ç¡¢31É¼¡£
¡¡1°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢35¿ÍÉ¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£