Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡Ê2017Ç¯10·î¡¢EPA¡á»þ»ö¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ð¥¤¥¯Çã¼èººÄê¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²£ÉÍËÜÅ¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê²£ÉÍ»ÔÀô¶è¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë20¡Á60Âå¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯½÷»Ò¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î°ì´Ä¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤¬»÷¹ç¤¦½÷À­Í­Ì¾¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢8·î17¡Á22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢105¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡3°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£22É¼¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤Ç¡¢31É¼¡£

¡¡1°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢35¿ÍÉ¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£